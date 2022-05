Loni nedostupná kola a součástky jsou opět skladem. S výběrem není dobré otálet

Cyklisté plánující nákup nového kola mohou jásat. Loňský rok byl ve znamení nedostatku bicyklů a mezi prodejci převládala obava, že to bude trvat delší dobu. Naštěstí letos to už na trhu s koly vypadá podstatně lépe. Dostupná jsou i v prodejnách v Pardubickém kraji. Při zájmu o kolo, je ale lepší vybírat co nejdřív, dokud je v zásobě více druhů. Prodejci totiž očekávají velký zájem.

Ilustrační snímek. | Foto: archiv A. Horákové