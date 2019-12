Prostor s multifunkčním hřištěm pro relaxační aktivity, hřištěm na minigolf či kavárnou měl vzniknout na jedné z luk zeleného pásu u řeky Labe. Místo toho na břehu zůstane přírodní území, na kterém žije například slavík obecný, slepýš křehký, ropucha obecná, čmelák zemní nebo střevlík Scheidlerův.

Aby se projekt mohl realizovat, musel by investor pro živočichy postavit například jezírko. „Speciální podmínky, které by by se pro ně musely vybudovat, by projekt výrazně prodražily,“ informovala Pozníková. Kvůli rozhodnutí kraje, které jim udávalo tyto podmínky vytvořit, služby města žádaly ministerstvo o výjimku. To ji však zamítlo. Jelikož se proti rozhodnutí ministerstva již nelze odvolat, projekt, na nějž služby města Pardubic vynaložily značné peníze a dva roky času, končí. „Pozemek zůstává dále v našem vlastnictví. Budeme na něm sekat trávu a starat se o něj tak jako doposud,“ dodala Pozníková.

To udělalo radost některým organizacím a občanům, kteří proti Lonkovce vystupovali. „Až do nynějška bylo respektováno, že tento pás mezi řekou a sídlištěm je ponechán jako čistě přírodní území, kde je mimo jiné doložen výskyt přísně chráněných živočichů,“ uvedl Vladimír Lemberk z Východočeské pobočky České společnosti ornitologické, která proti zastavění zeleně na břehu Labe bojovala. Obyvatelé Polabin dokonce sepsali petici, v níž nasbírali necelou tisícovku hlasů, které byly proti projektu. „Lidé tam chodí s dětmi a se psy a mají to tam rádi tak, jak to je,“ popsal Miroslav Seiner z iniciativy Chráníme stromy s tím, že projekt byl k místu velmi necitlivý. „Takovýchto přírodních lokalit blízko centra moc není. Přitom hospoda nebo hřiště se dá postavit téměř kdekoli, nemusí se kvůli tomu ničit vzácné území,“ dodal Seiner.