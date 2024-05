Mladí pardubičtí herci představí v pondělí 27. května upravenou podobu Máje Karla Hynka Máchy. Přejí si, aby se diváci ponořili spolu s nimi mezi řádky Máchova díla a našli příběh skutečné lásky a smutného lidského osudu.

Petr Uchytil v inscenaci studia LAIK Přestupní stanice: Strach. | Foto: Jiří Sejkora

Mladé divadelní studio LAIK, které působí při Východočeském divadle Pardubice, chystá svůj první poetický projekt. Premiéra se uskuteční v pondělí 27. května v Poediu v klubu. Starší členové LAIKu ve spolupráci s dramaturgyní Východočeské divadla Janou Pithartovou a dramaturgyní souboru začínajících herců Kristýnou Pleškovou představí upravenou podobu nejznámějšího romantického poetického díla Karla Hynka Máchy Máj.

„Máj patří mezi klenoty české poezie, přesto si k němu dnešní čtenář hledá cestu jen velmi složitě. Nejčastěji je to z důvodu povinné školní četby, jen málokdo si ho vybere dobrovolně. Překážkou je často i jazyk díla – všeobecně mají mladí problém s porozuměním poetickému textu,“ řekla autorka scénáře Kristýna Plešková. A to jsou také důvody, proč se dramaturgyně rozhodly uvést Máchův Máj a zprostředkovat ho mladým divákům prostřednictvím rovněž mladých členů studia LAIK. V chystaném inscenovaném čtení budou účinkovat Michaela Sodomková, Oliver Škorjanc a Petr Uchytil.

„V adaptaci se snažíme zaměřit na dílo z trochu jiného pohledu, než by se čekalo. Naším cílem není Máj jen zarecitovat či přeříkat děj, chceme diváky přivést k jakémusi pomyslnému dialogu s autorem a jeho dílem. Chceme, aby se na dílo podívali optikou doby, ve které vzniklo, aby se zaměřili na to, co je na díle zajímavého, a oprostili se od pouhých faktů, která o něm vědí. K tomu jsme zvolili také inscenační přístup, kdy hlavní postavou bude student, který si Máj přečíst musí, k jeho překvapení ale zjistí, že to není jen spousta nesrozumitelného textu. Chceme, aby se tak diváci ponořili mezi řádky a našli tam příběh skutečné lásky a smutného lidského osudu, nikoli jen pouhé příklady básnických prostředků,“ vysvětlila Kristýna Plešková.