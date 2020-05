Již několik dní funguje pardubický magistrát v režimu standardních úředních hodin, pátky zůstávají vyhrazeny seniorům.

V současné době mohou lidé úřad navštěvovat v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:30 hodin. Páteční dny v době od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:30 hodin patří výhradně seniorům nad 65 let. „S návratem ke standardnímu rozsahu úředních hodin byl zároveň obnoven provoz on-line objednávkového systému u agend občanských průkazů, pasů, řidičských průkazů, na živnostenském úřadu a od minulého týdne také na registru vozidel. Klienty proto žádáme, aby tuto službu využívali, případně se předem objednali telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu a předešli tak případnému shlukování vyššího počtu osob v prostorách magistrátu.