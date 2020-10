Maják české kultury se v pondělí večer rozsvítil i nad Východočeským divadlem (VČD) Pardubice.

Maják kultury na Východočeském divadle Pardubice | Foto: VČD

I to muselo samozřejmě zrušit všechna plánovaná představení, a to až do 25. října. V pondělí proto rozsvítilo světelný sloup jako symbol sounáležitosti kulturních institucí a subjektů. „Svítíme na znamení, že kulturu nenecháme ztroskotat,“ vzkázalo divákům vedení divadla. Zrušená představení se odehrají v náhradních termínech, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.