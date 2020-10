A že je pekařka a cukrářka tělem i duší dokázala i o volbách. Čtyřčlenná volební komise si tak může volby zpříjemnit například koláči, buchtou s borůvkami a perníkovým dortem s jablky a oříšky. „Tenkrát jsem šla do komise místo své ségry. Tehdy jsem byla zapisovatelka, protože se ještě vše psalo ručně a já jsem hezky psala,“ směje se vítězka známé soutěže. Od té doby je v komisi každý rok.

Pavlínu znají ve vesnici všichni. Zatímco natáčení ale skončilo už v létě, pořad se vysílal až na přelomu roku a Pavlína celou dobu nesměla nikomu říct, jak v soutěži dopadla. „Nikdo to nevěděl, ptali se mě neustále. Jen jsem jim říkala, ať se dívají až do konce,“ říká pobaveně. Že došla až do finále, věděla jen rodina. Sama si nemyslela, že skončí tak daleko, do finálového kola se jí vlastně nechtělo. „Neměla jsem připravený třípatrový dort! Měli jsme ho dělat asymetrický a já ho měla celý křivý,“ vzpomíná cukrářka.

Do budoucna by si chtěla otevřít vlastní výrobnu a dodávat své dobroty různým dodavatelům a pracovat na zakázkách pro své zákazníky. „Je můj sen, aby lidi ráno jeli do práce a mohli se dobře nasnídat,“ vysvětluje Pavlína.