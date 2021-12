Hokejisté nyní hrají své zápasy v Enteria areně v centru města, která v posledních dvaceti letech prošla dvěma rekonstrukcemi. Její kapacita je přes 10 tisíc diváků a vlastní ji městská akciová společnost Rozvojový fond Pardubice. Za zajímavou považují Dědkovu nabídku i někteří opoziční zastupitelé.

Hala by měla zajistit komfort pro diváky i hokejisty. "Pro Dynamo je to další krok, kterým buduje svoji značku a renomé ve světě,“ řekl člen představenstva hokejového klubu Dušan Salfický.

„Petr Dědek představil svůj záměr členům vedení města s tím, že vyzval město k jednání o možné spolupráci na zamýšleném projektu. Vedení města přijalo nabídku k zahájení jednání o podmínkách spolupráce,“ sdělil mluvčí magistrátu Radim Jelínek.

Chci vás informovat o tom, že Dynamo @HCPCE bude mít novou arénu. Začali jsme pracovat na projektu multifunkční arény, která vyroste v příštích letech a bude patřit k nejmodernějším v Evropě. — Petr Dědek (@PetrDedekDDreal) December 10, 2021

Případný vznik nové multifunkční haly bude podle Jelínka mít vliv například na fungování současné hokejové arény v centru města nebo projekt Dukla sportovní. Podmínky spolupráce pak musí být schváleny zastupitelstvem města.

"Pokud by pan Dědek dokázal za svoje peníze realizovat takovou stavbu, bylo by to pro město skvělé. Hotel i kongresové centrum tady citelně chybí. Problémem by mohlo být, že by současná hala zůstala prázdná, což by asi dost zvedlo provozní náklady Rozvojového fondu. Ale zase by pak hala mohla být využívána skutečně multifunkčně, nyní slouží hlavně hokejistům A týmu," nechal se slyšet zastupitel za Pardubáky František Brendl.