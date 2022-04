Opozičním politikům se nelíbí finanční náklady, které by město muselo vynaložit. S výstavbou haly se totiž pojí investice do okolní infrastruktury, jako je nová lávka pro pěší, nová silnice do areálu dostihového závodiště, obchvat Pardubic nebo parkovací dům. Naopak výměnou za podporu při stavbě nové arény by se město zbavilo například závazku postavit třetí ledovou plochu.

Zastupitelé se ale obávají, jak by byla využita stávající Enteria arena.

„Dědkova hala by byla pro tu městskou fatální konkurencí. Využití naší arény přece vždy bylo jedním z hlavních argumentů, proč hokejový klub opakovaně draze zachraňovat. Je smutné, že do Enteria arény jsme nalili desítky milionů korun navíc, aniž by nový vlastník přiznal, že má s pardubickým hokejem vlastní plány,“ sdělil zastupitel za Piráty Dominik Bečka.

Psali jsme již:

Majitel Dynama chce postavit nový hokejový stadion. Pro 15 tisíc lidí

Právě ze strany Pirátů zaznívá nejhlasitější kritika Dědkových plánů. „Stávající požadavky pana Dědka na součinnost města jsou po finanční stránce nereálné. Hala a infrastruktura s ní spojená navíc neodpovídá platnému územnímu plánu,“ řekla předsedkyně pardubických Pirátů Ivana Böhmová.

Ta mimo jiné upozornila na to, že nová hala by se podle projektu nevešla do výškových limitů nového územního plánu. Opozice také zdůraznila, že stále není dokončený prodej hokejového klubu. „Je zde stále právní nejistota, zda je pan Dědek vůbec právoplatným majitelem hokejového klubu. Další spolupráci považuji v této situaci za velmi nezodpovědnou,“ dodala Böhmová.

Přečtěte si komentář Deníku:

Pardubice jako město sportu. Jak může nová hala pomoci udržet pomyslný titul

Soudy zatím nepravomocně rozhodly o tom, že Dědek není právoplatným majitelem hokejového klubu. Po rozhodnutí se odvolal majitel klubu i město a spor u soudu pokračuje.

Proti projektu nové haly hlasoval na jednání zastupitelstva i pardubický primátor Martin Charvát (ANO). Vysvětloval to výškovou regulací, kterou zavádí nový územní plán.

Nový zimní stadion v Pardubicích. Třetí ledová plocha nejspíš nevznikne u arény

"Nový územní plán v dané lokalitě zavádí maximální výšku zástavby 21 metrů. Podle právního zástupce by přijetí návrhu nového územního plánu v jeho aktuální podobě podstatným způsobem ovlivnilo realizaci projektu multifunkční haly. Investor totiž připravoval projekt podle stávajícího územního plánu, čili bez výškových limitů, a dostává se nyní do časového tlaku, protože v případě schválení nového územního plánu je jakákoliv výstavba multifunkční arény v tomto území nerealizovatelná," sdělil Charvát.

O zbrusu nové hale se už jednou psalo v roce 2008, ale tehdy to byl apríl… ZDE.

Podnikatel Petr Dědek namítá, že zastupitelé, kteří jsou proti projektu, neznají veškeré informace ani smlouvu, kterou má město podepsanou.

„Investice je pro město Pardubice i pro celý region výhodná. Město získá nová pracovní místa nebo daň z nemovitosti, ubytovací poplatky a samozřejmě další příjmy do městského rozpočtu, které budou téct každým rokem,“ vyjmenoval část výhod svého projektu Dědek.

FOTOGALERIE: Třetí pardubická ledová plocha vznikne na Hůrkách

Podnikatel také tvrdí, že peníze do infrastruktury neznamenají výhody jen pro jeho halu, ale také pro závodiště a pro Pardubice. „Například na stavbě lávky jsme se domluvili tak, že se postaví až na ni město získá dotace. Obchvat je společným plánem města, kraje a státu, vůbec se nejedná o podmínky pro halu. A zmiňovaný parkovací dům zaplatíme my,“ řekl ke kritice Pirátů Dědek s tím, že stávající hala je již stará a nevyhovující a v následujících letech bude vyžadovat investici stovky milionů korun.

Zastupitelé nyní schválili pozastavení příprav staveb, které souvisejí s výstavbou třetí ledové plochy v Pardubicích a dalších úprav, které měly proběhnout v současné hokejové areně. Město tak prozatím nebude plnit podmínky akcionářské smlouvy s firmou HokejPce. Na rozhodnutí má magistrát dva měsíce. „Já věřím, že si to zastupitelé nastudují a případně si mě pozvou, abych jim to vysvětlit. A věřím, že takovouto investici nebudou chtít ztratit,“ uzavřel Dědek.