„Psalo se mi to jako každý muzikál, prostě sedl jsem si a několik měsíců jsem nedělal nic jiného, než jsem psal písničku za písničkou,“ řekl autor hudby Ondřej Soukup. Svou světovou premiéru měl muzikál téměř před dvěma roky v Městském divadlea svůj původ nalezl v autorské dílně Petra Abrahama i zmíněného Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.

Ukázka touhy po věčném mládí je v nové adaptaci dramatu pod režií Petra Novotného, jenž je také skryt pod pseudonymem Petra Abrahama, tvůrce libreta. Čapek a jeho slavné dílo Věc Makropulos se v muzikálovém podání podařilo oslovit diváky natolik, že ho v anketě o nejoblíbenější inscenace VČD roku 2023 vyzdvihli až na první příčku. K oblíbenosti muzikálu přispěli také herci, jež se dokázali se svou rolí ztotožnit, a především ji ztvárnit natolik, aby nadchla nejednoho diváka.

Za svou tvoru byla od odborné kritiky – muzikálové poroty Cen Thálie - nominována i herečka Petra Janečková, jež se dostala do užší nominace na Cenu Thálie, a to v oboru muzikál opereta a jiný hudebně dramatický žánr roku 2023.

„Emile Marty je žena, která žije už 337 let, protože její tatínek byl císařský lékař a Rudolf II. po něm chtěl elixír mládí. On ho vyrobil, ale protože císař tomu nevěřil, tak řekl, ať to zkusí na své dceři a ono se to celé povedlo. Emile Marty je tady od roku 1585, dlouholetá paní a prožila si určitě vášnivý život, ale jak je ten život dlouhý, tak je vlastně ke konci vyprahlá, prázdná, věci, které milovala tolikrát, už je pro ni těžké si je zamilovat znovu zase na sto procent, takže je unavená životem. A vlastně je na sklonku svého života, kdy by měla dlouhověkost 300 let pořád fungovat, ale přesto nechce ještě odejít z tohoto světa a hledá recept na to věčné mládí,“ sdělila představitelka Emile Marty Petra Janečková.