„Bydlím v bytě, ale měl jsem to štěstí, že jsem mohl vzít děti a jít s nimi na hřiště, společně se sousedy jsme tam vytvořili pískoviště. Když kluci dospívali, hráli jsme s nimi pravidelně fotbal, dodnes tam jsou brány. Bývají teď prázdné, ale to se velmi rychle změní, protože nastupuje další generace,“ popsal dění ve vnitrobloku mezi ulicemi Sakařova, Sezemická, Ve Lhotkách a Bezdíčkova Karel Sodomka.

Před třemi měsíci to ale vypadalo, že sousedská idylka brzy skončí. Mezi bránami se začali pohybovat cizí lidé, kteří přišli pozemek přeměřit. Obyvatelé sousedních bytů tak náhodou zjistili, že se na pozemku chystá mohutná výstavba. „Ztratíme soukromí a celý den tu budeme mít stín. Cena našeho domu se mnohonásobně sníží,“ postěžovala si majitelka rodinného domu Jolana Havlasová, které měla čtyřpatrová bytovka stát osm metrů od plotu.

Sousedi z okolí proto začali jednat, desítky z nich vyrazily na zastupitelstvo malé i velké radnice, kde prosily o to, aby se za ně politici postavili. Zastupitelé prvního městského obvodu však bod nezařadili ani na jednání zastupitelstva, vedení obvodu ale přislíbilo, že se tématu bude věnovat na radě. Na velkém zastupitelstvu se občané dočkali jen slov podpory, akce žádné.

„Paní starostka prvního městského obvodu deklarovala odpor vůči projektu. Účastníkem stavebního řízení je obvod a stanovisko bude deklarovat rada prvního městského obvodu. Bude to na nich, jak se s tím vypořádají,“ reagoval pardubický primátor Martin Charvát.

„Víme o tom, že občané našeho obvodu se stavbami nesouhlasí a žádají po městském obvodu, aby tomu zabránil. Městský obvod ale pravomoc zakázat tuto stavbu nemá, protože stavby i na jeho území povoluje pouze stavební úřad," řekla starostka Alena Stehnová, podle níž jsou jen dvě možnosti, co může malá radnice dělat.

Jednou je změna územního plánu, což je proces na mnoho a mnoho let. Druhou variantou je stavební uzávěra, která zakáže stavby na těchto pozemcích do doby nového územního plánu. „Už nyní můžeme veřejnost informovat o tom, že Městský obvod Pardubice I podá na velkou radnici podnět k vyhlášení stavební uzávěry, která by zabránila zástavbě zeleně ve vnitroblocích, mimo jiné i v ulici Sakařova, což je jediné, co může dle zákona obvod za stávající situace učinit,“ dodala starostka.

I v tomto případě se ale jedná o složitý proces, který se potáhne několik měsíců. Pokud tedy investor v Sakařově ulici zahájí stavební řízení v době, kdy uzávěra ještě nebude schválená, opatření místním lidem nepomůže.

„Pokud by stavební úřad obdržel žádost o vydání územního rozhodnutí na jeden z vnitrobloků, byl by důležitý stav v době vydání rozhodnutí ve věci. To znamená, že pokud by stavební uzávěra nebyla vydaná, stavební úřad by k ní nepřihlížel,“ vysvětlil tiskový mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek. Podle starostky ale zatím stavební úřad nezahájil žádné řízení, které se dotýká těchto vnitrobloků.

Starostka však developerovi vyslala jasný vzkaz, obvod se jen tak nevzdá a bude proti projektu případně bojovat ve správním řízení.

„Městský obvod bude hájit zájmy svých občanů, a to tak, že vyjádříme s projednávaným stavebním záměrem odůvodněný nesouhlas – budeme se opírat o stanoviska odborníků z řad architektů a odborníka na stavební zákon, s kterými již jednáme," dodala Stehnová.

Do karet jim ale příliš nenahrává to, že odbor hlavního architekta v čele s jeho vedoucí Zuzanou Kavalírovou projekt posvětil. Záměr je totiž v souladu s územním plánem. "Domníváme se, že tradiční charakter stávající zástavby lze kombinovat se současnou architekturou s plochými střechami," reagovala také Kavalírová na připomínky některých architektů, podle nichž by čtyřpatrová moderní budova s plochou střechou neměla vyrůst mezi starými drobnými bytovkami se sedlovými střechami.