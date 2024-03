/VIDEO/ Tomáš Rybička nemůže sedět, chodit ani mluvit. Ale hlavou maluje obrazy. Každý tah štětce je vítězstvím jeho vůle. Díla výjimečného člověka můžete nyní zhlédnout v Pardubicích.

Tomáš Rybička maluje hlavou. | Foto: Pardubický kraj

Tomáši Rybičkovi je 37 let, od narození žije s těžkým motorickým postižením. Je kvadruplegik - nemůže sedět, chodit ani mluvit. Pro komunikaci s okolím používá pohyby hlavy a očí.

Před 20 lety začal malovat štětcem v hlavovém držáku. Tomáš pohledem očí vybírá štětce a také barvy. Ty mu asistent dává na paletu. Malíř si je pak sám nabírá i míchá a nanáší na plátno. Tahy jeho štětce po plátně jsou nenapodobitelné. Obrazy Tomáše Rybičky můžete vidět od tohoto týdne ve foyer sálu Jana Kašpara v budově krajského úřadu v Pardubicích. Výstava potrvá do konce dubna.

Tomáš Rybička pochází z Vysokého Mýta, kam jezdí za svou rodinou. Žije a tvoří v Domově pod hradem Žampach. Společně se svou asistentkou Markétou Novotnou připravil pro pardubickou výstavu také krátký pozdrav, který za Tomáše namluvil náhradní hlas podle jeho výběru.

V roce 2017 se Tomášovi a jeho týmu podařilo dokončit krátký hraný film Tomáš, kde pomocí sebevyjádření se malbou vypráví o svém nelehkém, přesto obdivuhodném postoji k životu. Snímek vyhrál cenu za Nejlepší film na mezinárodním filmovém festivale Mental Power Prague Film Festival 2017. V letošním roce pak získal hlavní cenu na filmovém festivalu v Austrálii a uspěl i ve Francii.

Na krátký, ale silný film se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Kromě filmu vznikl rovněž kalendář s reprodukcemi obrazů. Výtěžek z jeho prodeje Tomáš neužil jen pro sebe, podpořil také studium malého chlapce z Indie v projektu Adopce na dálku.

„Tomáš je člověk plný silných myšlenek a přání, které by rád hlasitě volal k celému světu. Jenže to bohužel nemůže, to mu nebylo dáno. Přesto volá. Volá jinými prostředky a jedním z nich je právě malba," popisují Tomáše Rybičku ti, kdo ho znají. „Baví ho život. Má přátele, zdaleka ne pouze z okruhu lidí s hendikepem. Je neobyčejně vtipný, vnímavý k lidem i svému okolí. Překvapivě miluje adrenalinové situace, jet na vozíku z kopce, na lodi po rybníce, v zorbingové kouli po Vltavě, v horolezeckém úvazu lézt na stromy, zvládat maratony, chodit na koncerty, festivaly, letět balónem," dodávají Tomášovi přátelé.

Tomáš Rybička měl již mnoho výstav. Vystavoval v Letohradě, Žamberku, Žampachu, Košumberku, Soběslavi, Svitavách, v Pardubicích, v Brně i v Praze v parlamentu. Pelhřimovským Muzeem kuriozit byl vybrán a zapsán do České knihy rekordů jako jediný malíř, který maluje hlavou.

Jeho výstavu ve foyer sálu Jana Kašpara v Pardubicích můžete navštívit do 30. dubna.