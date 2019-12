Padesát let českou mládež provázely dospíváním příhody Rychlých šípů, každý znal bezchybného Mirka Dušína a záporáka Mažňáka.

Dnes je nabídka hrdinů „na trhu“ mnohem bohatší a děti obdivují nejen ty stoprocentně kladné. U předškolních dětí vedou pohádkové bytosti a rodiče. „Vidí mámu a tátu jako hrdiny, kteří všechno zvládají a pomáhají. Ale v pozdějším věku nastupují různé seriály, knihy a často také počítačové hry, kdy se dítě ztotožní s počítačovými hrdiny,“ uvedl ředitel Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích Jiří Knoll.

A ne vždy to jsou jen pozitivní vzory. „Může dojít až ke stírání rozdílů mezi virtuálním světem a realitou. Děti napodobují negativní chování svých hrdinů a dochází například i k úrazům mezi nimi,“ popsal Knoll.

Přesto nedoporučuje hry potomkům úplně odpírat. „Není to o zákazech, ale o tom mluvit spolu. Doporučuji rodičům, aby si hry sami vyzkoušeli,“ dodal.

Ředitelka Základní školy Vápno Jana Školníková se před pár lety ponořila kvůli svému dítěti do světa youtuberů. „Syn si ve dvanácti letech sám sestavil počítač a obdivoval jednoho youtubera. Tehdy jsem se také přihlásila k odběru jeho videí, abych věděla, co syna zajímá a na co se dívá,“ zavzpomínala Školníková. Dnes už má syn jiné zájmy, ale jeho matce zbyly vzpomínky na youtuberské slavnosti v Praze a zkušenosti se sociálními sítěmi, které využívá i v práci.

Pohádky jsou vlastně zjednodušeným návodem na život. A k životu i k lidské osobnosti patří také agresivita,která není vždy jen odsouzeníhodná. „Vychováváme pro budoucí život a svět, ve kterém žijeme, zdrsněl. Dítě by se mělo umět bránit, když to situace vyžaduje. Najít správnou míru je složité,“ zauvažovala o hrdinství ředitelka pardubické Základní školy Prodloužená Jana Smetanová.