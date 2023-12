A právě jeho podřízení v kauze také figurují. V hledáčku policie skončil například bývalí vedoucí odboru majetku a investic Jaroslav Hruška, jeho nástupce Petr Škoda i referent odboru majetku a investic Petr Hušek.

Není to ale poprvé, co kriminalisté na radnici hledali důkazy. Loni v lednu se policie zajímala o Vladimíra Bakajsu. I tehdy měli kriminalisté podezření, že se na úřadě manipulovalo stavebními zakázkami malého rozsahu. Bakajsa totiž mohl až do 200 tisíc korun poptávat firmy bez klasického výběrového řízení. Úředník sice po zásahu policie na radnici skončil, jeho případ ale není uzavřen.

Na exprimátora Martina Charváta má mít policie i odposlechy

Už dříve se pardubičtí politici nechali slyšet, že kontrola je čistě na úřednících a jejich kontrolních mechanismech. „Máme tady po dvou letech opět zalepené kanceláře a zasahují tady policisté. Z řad bývalých zaměstnanců jsou i někteří obvinění a máme tady nějakého šéfa úřadu, tak je legitimní, za nás jako za koalici, ptát se, jaký byly učiněny kroky v kontrolní činnosti a jaké jsme si vzali ponaučení z té kauzy před dvěma lety na odboru dopravy,“ připomněl radní František Brendl (Společně pro Pardubice).

Současný primátor přiznává, že lidé spekulují o tom, kdo má úředníky kontrolovat.

„Samozřejmě se doslýcháme, že bychom měli prověřit činnost tajemníka, že údajně selhal a tak dále. Já si to tak úplně nemyslím, ale proto si toto usnesení beru za své. Je potřeba účinnost prověřit. Není záměrně definováno, jakým způsobem, protože v současné době prověřujeme, jaké jsou zákonné možnosti toho, kdo vůbec tu činnost může prověřovat,” vysvětlit primátor Jan Nadrchal (ANO), který zároveň zdůraznil, že tajemníkovi důvěřuje.

Samotný tajemník pardubického magistrátu se k věci nechce vyjadřovat.

„Popravdě vlastně nevím, co přesně zaznělo na tiskové konferenci. Tudíž se k tomu ani nemohu vyjádřit,“ řekl Michal Zitko po pondělním jednání Rady města.

Veřejné zakázky a neveřejné informace. Městské soutěže měly předem daného vítěze

„Obecně lze jen konstatovat, že pan primátor bude naplňovat úkol, který dostal od rady města,“ dodal Zitko, který navíc detektivům, s ohledem na probíhající vyšetřování, podepsal mlčelivost a k celé kauze se tak nemůže vyjadřovat.

Nezávislý audit by měla zřejmě provést externí společnost.

„Nemyslím si, že by bylo dobré, aby to probíhalo interním auditem, protože by to mohlo být považováno za irelevantní,“ doplnil Nadrchal.

Korupční kauza

Celá kauza začala 21. listopadu policejní razií na pardubickém magistrátu.

Detektivové si tehdy přišli pro bývalého primátora Pardubic, člena představenstva a bývalého ředitele Rozvojového fondu Pardubice Martina Charváta (dříve ANO), bývalou náměstkyni primátora a členku dozorčí rady Rozvojového fondu Helenu Dvořáčkovou (SPD, dříve za ANO), šéfa Rozvojového fondu Pardubice a zastupitel první městské části Michal Drenka (ANO) i předsedu představenstva fondu Pavla Nevečeřala.

O co jde v kauze Charvát: Letní stadion, parkovací dům i drobnější zakázky

Nejde ale jen o bývalé politiky, kriminalisté obvinili celkem 19 lidí, kteří jsou podezřelí z manipulace s veřejnými zakázkami, jež vyhlašoval pardubický magistrát.

Policisté a detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu se zaměřují jednak na velké zakázky za stovky milionů korun, ale i na zakázky menšího rozsahu, které nepodléhaly výběrovému řízení. V kauze figurují také městské firmy: Rozvojový fond města Pardubic (RfP) a Služby města Pardubic.