Opozičním zastupitelům se nelíbila reakce vedení magistrátu na kauzu údajné manipulace s veřejnými zakázkami, z které policie obvinila 19 lidí, včetně bývalého primátora a zastupitele Martina Charváta, ředitele fondu Michala Drenka (oba dříve ANO), Heleny Dvořáčkové (SPD, dříve ANO), která byla členkou dozorčí rady Rozvojového fondu Pardubic (RfP), nebo Pavla Nevečeřala zastávajícího funkci předsedy představenstva RfP. V souvislosti s kauzou údajných manipulací s veřejnými zakázkami figurují také městské firmy Rozvojový fond města Pardubic a Služby města Pardubic.

Kauza Charvát: Pardubická radnice chce informace a nahlížet do policejních spisů

Současné vedení radnice slíbilo, že zpřísní zadávání veřejných zakázek i to, že se uskuteční interní audit na odborech dopravy a majetku a investic. Navíc radní už schválili novelu zadávacího řádu veřejných zakázek. Vedoucí odborů tak budou moci rozhodovat o nižším finančním limitu. Zastupitelstvo už také rozhodlo, že vytvoří pracovní skupinu, která má docílit větší transparentnosti

Opozici to ale nestačí, podle nich je to pouze líbivé gesto, které nic zásadního nepřinese.

O co jde v kauze Charvát: Letní stadion, parkovací dům i drobnější zakázky

Zelení proto chtěli předložit vlastní návrh.

„Když nám není dobře, jdeme nejdřív na vyšetření a pak teprve do lékárny. Nevím, proč by zrovna u zjevně nemocných veřejných zakázek v Pardubicích mělo být naopak. I tady by měla proběhnout nejdřív analýza příčin problémů, a teprve pak řešení následků. Jinak budeme jen střílet naslepo,“ řekl Robert Hrdina, zastupitel za Zelené, podle kterého by měl smysl pouze externí forenzní audit, opřený o datovou analytiku. „Navrhujeme třeba snadno dohledatelné členství v orgánech firem u městských zastupitelů,“ doplnil Hrdina. Jenže ani to neměl šanci ostatním zastupitelům přednést.

Radniční ostuda

Zastupitelstvo v pondělí žádné změny projednat nestihlo. Zastupitelé neschválili ani program schůze a po necelých pěti minutách se rozešli.

„Tři minuty. Tak dlouho trvalo koalici en bloc zamáznout dvacítku změn navržených opozicí po korupční kauze. Nulová sebereflexe i respekt vůči celému aparátu, který jednání zajišťuje,“ okomentoval situaci Dominik Bečka (Piráti). „Když si představím sám sebe v jejich situaci, nedokázal bych se tvářit, jako že se mě kauza netýká. I když se některé ze skutků nejspíše staly v minulém volebním období, je nutné zamezit korupčnímu chování do budoucna. To, že koalice nemá zájem o konstruktivní změny, je důkazem velmi žalostného stavu politické kultury v našem městě,” dodal Lukáš Havlena (Piráti).

Obviněný bývalý primátor Pardubic Martin Charvát se vzdal všech funkcí

Opoziční zastupitel Vít Ulrych to nazval dokonce radniční ostudou.

„Ostuda radniční koalice města Pardubic. Nechce projednat námi navržený program po sérii obvinění jejich politiků,“ sdělil Ulrych (KDU-ČSL).

Destabilizace úřadu

Opozice chtěla žádat například o okamžité rozdělení odboru majetku a investic, změny gescí nebo hloubkové audity. Podle primátora Jana Nadrchala by rychlé přijetí všech změn znamenalo destabilizaci úřadu.

„Pokud by se přijali některé z nich, tak by se s nimi dalo třeba pracovat, ale pokud by se přijaly jako celek, tak by to znamenalo destabilizaci úřadu. Jsou to poměrně radikální řezy, které by se, tím usnesením, měly provést rychle. To by znamenalo, že se velká část úřadu prakticky paralyzuje,“ řekl k návrhům opozice Nadrchal.

Podle radního Františka Brendla se situace, ještě před jednáním zastupitelů, stala nepřehlednou.

„Na podezřelé jednání jsme upozorňovali,“ tvrdí Porr k zakázce na parkovací dům

„Jakmile se na autě někdo snaží zároveň vyměnit spojku, volant a kola, tak to auto přestává být autem a přestává jet. My jsme tu od toho, abychom nějakým způsobem zajistili chod města. Samozřejmě, stejně jako opozice, cítíme, že rok 2024 bude rokem transformace Magistrátu města Pardubic,“ dodal Brendl (Společně pro Pardubice).

Některým zastupitelům se pak nelíbí, že opozice pouze využívá aktuální situaci.

„Ty lidi z politických klubů, i z opozice, třeba chodili do pracovních skupin, ale teď se tváří, jakože to neexistuje. Snaží se vytvářet dojem, jakoby se tady nic nedělalo, a to už je pro mě ta úroveň, kdy je to politizace tématu. Není to faktické hledání řešení problému,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Ani na druhý pokus se tak opozici žádné změny na radnici prosadit nepodařily.

„Koalice je pevná a semknutější,“ dodal náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

Znovu se pardubičtí politici sejdou 18. prosince.