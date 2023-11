Byl jsem překvapený. Volali mi o půl sedmé ráno, že máme ve firmě policii, která tam čeká na jednoho z kolegů. Divil jsem se, protože ho znám dlouho, je to můj dlouholetý podřízený. Následně jsem zjistil, že máme prohlídku i v Hradci, takže mi došlo, že by se mohlo jednat o něco ohledně Pardubic. Od právního zástupce jsme se potom dozvěděli, že je v Pardubicích velký zátah a utvořili jsme si obrázek o souvislostech.

Co jste říkal na to, že máte v kancelářích detektivy?

Dostal jsem do ruky dokument o nařízení domovní prohlídky u našich dvou kolegů.

Jak to na vás působí?

Nestačil jsem se divit. Prvních devět bodů z příkazu k prohlídce bych s nadsázkou přirovnal ke klasické okresní kriminalitě z konce 90. let, kdy si firmy vzájemně dohadovaly kšefty pro město s referenty stylem, že se dohodlo, že to podá jedna firma, která všechno spočítá a donese to na úřad. V některých případech se dokonce elektronicky odesílala nabídka postupně za několik firem z jednoho počítače. Je to neuvěřitelné, myslel jsem si, že to už v České republice dávno není možné. Je to nesporná kriminalita, úplně jasná.

Dušan Čížek v online rozhovoru Deníku v roce 2010Zdroj: Deník/Jan Jelínek

Jeden z bodů se týká také stavby parkovacího domu u zimního stadionu a soutěže, kterou vaše firma vyhrála. Následně jste začali upozorňovat na tlaky soutěž zrušit a zakázku přidělit společnosti Chládek a Tintěra. Teď už je jasné, že pokus o machinace zaujal i detektivy a je součástí současné kauzy. Máte k tomu nyní nějaké vyjádření?

Desátý bod ze zmíněného příkazu se týká parkovacího domu. Už dávno jsme upozorňovali, že je tam snaha vybrat druhou firmu v pořadí. Když zjistili (Rozvojový fond Pardubice, pozn. red.), že nás nemohou vyloučit, tak zrušili výběrové řízení. My jsme říkali, že to přece jen tak nejde. Tvrdili nám, že ho ruší, protože nemají peníze. Namítli jsme, že zastupitelstvo financování schválilo. Následně vydali rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o výběru zhotovitele. To si budu pamatovat do konce života. Nyní se ukázalo, že se při jednání členů výběrové komise mluvilo o tom, že Porr má nejlepší nabídku, radili se, co s tím, a navrhli vypracovat znalecký posudek, na jehož základě naši firmu vyloučí.

O co jde v kauze Charvát, část první: Parkovací dům v Pardubicích

Oficiálně však výběrové řízení zrušeno nebylo a parkovací dům už stavíte. Jak k tomu nakonec došlo?

Zrušeno nebylo. Řízení trvalo zhruba tři čtvrtě roku, protože jsme vznášeli dotazy a specifikovali jsme dokumentaci. Když jsme ji odevzdali, najednou bylo asi tři měsíce ticho. Evidentně se v té době řešilo, jestli nás vyloučí. Zadali kvůli tomu znalecký posudek asi za 250 tisíc korun. Právě v tom zřejmě policie spatřuje spáchání trestného činu tím, že si za účelem našeho vyloučení objednali od znalce posudek. Nakonec výběrová komise zjistila, že to zrušit nejde a zadala to nám.

Další bod se týká veřejné zakázky na revitalizaci letního stadionu, který vaše společnost postavila. Ve hře jsou vícepráce za 38 milionů korun a také vaši kolegové Karel Köhler (prokurista společnosti Porr) a Michal Věříš (stavbyvedoucí). Zejména však referent odboru rozvoje a strategie, oddělení strategického plánu a projektového managementu pardubického magistrátu Jiří Macháně a bývalý primátor Martin Charvát, kteří měli podle policie vylákat pod záminkou víceprací z rozpočtu města zmíněnou částku. Vaši kolegové se měli se zástupci města domlouvat například na nákupu sedaček a poskytnutí slevy, která nebude zohledněna v původní smlouvě. Co k tomu můžete říct?

Policie v jejich případě zmiňuje údajnou korupci, nikoli konkrétní paragraf. To je pro mě nepochopitelné. Veškeré vícepráce byly provedeny a zkontrolovány, všechno jsme jednoznačně dokladovali. Je to běžný postup na každé veřejné zakázce. Zadavatel si objednal řadu věcí navíc, což je běžné. Všechno máme smluvně ošetřeno, jde o veřejně dostupné dokumenty, které jsou v registru smluv. Nevím, jakou korupci v tom policisté spatřují. Nechápu, proč u pana Köhlera dělali dokonce domovní prohlídku, přitom není obviněný. Jsme z toho překvapení budeme zvažovat nějaké kroky proti policii, protože v tom spatřujeme protiprávní jednání ze strany NCOZ. Pardubickou kauzu chápu, ale v našem případě mi připadá, že nás k ní účelově přilepili, aby dostali od soudu povolení k prohlídce. Proti našim kolegům neměli žádné důkazy, ti lidé objektivně nic nespáchali. Jsou to zcela odlišné kauzy, které mají společného jen to, že se děly na území Pardubic.

O co jde v kauze Charvát, část druhá: Letní stadion

Proč se tedy podle vás policie zaměřila i na vaši společnost?

Mám z toho dojem, že je to účelové, aby na firmu něco zjistili. Mají přístup k mailové komunikaci kolegů. Na fotbalovém stadionu se určitě nic nestandardního nedělo, ale třeba chtějí najít něco jiného. Nejsme dodavatel, o kterého by v Pardubicích někdo stál. Město i Rozvojový fond Pardubice dělaly všechno proto, aby stadion a parkovací dům stavěl někdo jiný. Připadá mi zvláštní, že ve spojitosti se zakázkami, kde jsme vysloveně nechtění a reprezentace města dělá všechno proto, abychom to nemohli stavět, jsme s ní jeli v nějakém korupčním schématu. To nedává smysl.

O co především se u vás detektivové zajímali?

O elektronickou komunikaci pana Köhlera s představiteli města, zejména bývalým primátorem Charvátem, současným primátorem Nadrchalem a panem Macháněm, který zastupoval investora. Detektivové se chovali korektně, odnesli si, co potřebovali.

„Na podezřelé jednání jsme upozorňovali,“ tvrdí Porr k zakázce na parkovací dům

Když tvrdíte, že na Porr policisté nic nemají, je podle vás možné, že třeba hledají důkazy související s jinými lidmi či subjekty?

To pokládám za jedinou možnost. Možná tam jsou ve skutečnosti další směry vyšetřování, které se nás přímo netýkají.