VIDEO: Podevatenácté prošel Holicemi masopustní průvod. Podívejte se

Už je to tradice. Holicemi prošel v sobotu masopustní průvod a bylo to už podevatenácté. Rej masek a nevázaného veselí si nenechala ujít řada místních. Podívejte se do bohaté fotogalerie i na video.

Masopust v Holicích 2023 | Video: Deník/Luboš Jeníček