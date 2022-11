Mezi oceněnými byli i ti, kteří se například účastnili odřadu na jižní Moravě, které v loňském roce postihlo tornádo anebo letos zasahovali u největšího novodobého požáru v Národním parku České Švýcarsko, nebo reprezentanty svých sborů a následné držitele titulu Mistr ČR v disciplínách požárního sportu.

Pamětní medaili krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje obdržel i David Hynek. Ten neplánované drama zažil mimo službu, když se vracel domů ze cvičení se záchranářskými psy z polského Walbrzychu.

Profesionální hasič a psovod z PS Ústí nad Orlici se společně s polskými kolegy účastnil, v bývalé porcelánce, cvičení. Se svými čtyřnohými záchranáři cvičil vyhledávání osob a cestou domů se mezi obcemi Struga a Szczawno-Zdrój nachomýtl k vážné dopravní nehodě. V poměrně ostré pravotočivé zatáčce se řidiči nepodařilo ukočírovat koně pod kapotou silného vozu Porsche Cayenne, zatáčka ho vynesla do protisměru, kde došlo v podstatě k čelnímu střetu s protijedoucím automobilem.

„Příslušník v říjnu pomohl při záchraně osob z hořícího vozu, řídil činnost na místě nehody a snažil se uvolnit místo pro záchranáře, které navigoval při jejich příjezdu. Událost se stala na silnici u města Wałbrzychu,“ připomněla čin mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Ve druhém voze cestovala rodina se dvěma dětmi ve věku 8 a 7 let, která se vracela z houbaření.

„Po střetu se Porsche, které mě shodou okolností chvíli před nehodou předjíždělo, převrátilo na střechu a začalo hořet,“ řekl Deníku David Hynek, který byl u nehody mezi prvními a coby profesionální záchranář se hned pustil do akce.

David Hynek pracuje u hasičů už více než 20 let a za tu dobu zasahoval u desítek a desítek dopravních nehod. Teď to bylo ale něco jiného. „Přece jen mám řidičský průkaz už 23 let, takže jsem na silnici leccos pomáhal řešit i ve svém volnu, ale tohle byl opravdu závažnější nehoda,“ dodal hasičský psovod.

Medaile Za věrnost jsou udělovány na základě rozhodnutí generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky generálporučíka Vladimíra Vlčka za dobu trvání pracovního nebo služebního poměru v délce nejméně 10 a 20 let, za dobré výsledky ve služební činnosti, za mimořádnou aktivitu i příkladnou práci.

Ocenění předávali starosta města Holic Ondřej Výborný a Aleš Černohorský, ředitel HZS Pardubického kraje. Slavnostní akce se účastnili i náměstci krajského ředitele a také ředitelé jednotlivých územních odborů.

Ocenění

Medaile Za věrnost III. stupně:

pprap. Mgr. Jakub Paulíček – územní odbor Ústí nad Orlicí

nstržm. Jakub Jeřábek – územní odbor Chrudim

pprap. Lukáš Flach – územní odbor Ústí nad Orlicí

pprap. Michal Vraný – územní odbor Pardubice

nstržm. Roman Harapát – územní odbor Ústí nad Orlicí

Medaile Za věrnost II. stupně:

mjr. Ing. Kateřina Shejbalová – územní odbor Pardubice

pprap. Libor Kolář – územní odbor Svitavy

pprap. Pavel Šprync – územní odbor Ústí nad Orlicí

nstržm. Robert Maivald – územní odbor Svitavy