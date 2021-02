Další vznikne současně s terminálem Jih na Dukle a uvažuje se také o parkovacích domech místo stávajících parkovišť u mlýnů a na Karlovině vedle tepláren. Nejdiskutovanějším parkovacím domem je v současnosti dlouhodobě plánovaný dům u hokejové haly, tedy na nároží Sukovy třídy a ulice U Stadionu, který bude vzdálený jen necelých 300 metrů od toho za Domem hudby.

CENNÁ LOKALITA

Někteří zastupitelé ale nesouhlasili s tím, aby parkovací dům u hokejové arény vznikl. „Toto nároží považuji za jednu z nejvzácnějších lokalit v Pardubicích a mám velký problém s tím, zastavět ji parkovacím domem, byť s dobře provedenou technickou konstrukcí,“ uvedl zastupitel Karel Haas (ODS). Parkování v lokalitě ale vedení města řešit musí, při větších akcích pohyb aut v okolí připomíná mumraj. Primátor Pardubic Martin Charvát (ANO) nedávno připustil, že tam město skládá auta jako za krále Klacka. „Je potřeba, aby parkovací dům v této lokalitě vznikl, a to nejen kvůli fotbalu, ale i hokeji a dalším kulturním akcím,“ připomněl náměstek Jakub Rychtecký (ČSSD), že ještě letos by se měl hned vedle začít rekonstruovat Letní stadion pro 4,5 tisíce diváků.

Kromě Letního stadionu a parkovacího domu se bude v relativně malém území v brzké době stavět také třetí ledová plocha, kterou město přislíbilo novému akcionáři pardubického hokeje. „Jak to tam chceme všechno srovnat?“ ptal se vedení města zastupitel Václav Snopek (KSČM) a společně s dalšími požádal o přiblížení, jak budou všechny tyto velké projekty koordinovány.

Shoda ale panuje v tom, že by parkovací dům měl mít zelenou střechu, která by mohla být přístupná veřejnosti a nabídla by výhled na zámek. Čtyři stovky parkovacích míst by sloužily nejen pro návštěvníky, ale také pro rezidentské parkování. Projekt vypracoval architekt Michal Palaščák.

Poradit si bude muset vedení města také s dopravou na Sukově třídě, na kterou se z bočních ulic už tak těžko vyjíždí. Kvůli parkovacím domům doprava v okolí ještě zhoustne. „Kapacity křižovatek jsou už dnes nevyhovující, koncentrujeme na velmi malý úsek dva parkovací domy, to mi logiku nedává,“ konstatoval Haas.

Na křižovatce ulic Sukova a U Stadionu si tak řidiči nejspíš budou muset zvyknout na nový semafor. „Když se to nahradí světelnou signalizací, zlepší se situace jak pro parkovací dům, tak pro občany vyjíždějící z ulic Sladkovského a U Stadionu,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Petr Kvaš (ODS).