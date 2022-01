Národní sportovní agentura si ve vypsaném dotačním programu připravila pro kluby celkem 900 milionů korun. Pardubice žádaly o dotaci ve výši 100 milionů korun, tato částka by ulevila zatíženému městskému rozpočtu. Kladné odpovědi se však politici nedočkali.

Letní stadion



Stadion v centru Pardubic prochází kompletní obnovou za 380 milionů korun.

Kapacita stadionu má být 4 600 diváků.

Rekonstrukce má být dokončena v závěru příštího roku. Pokud bude vše probíhat dle předpokladů, jarní část sezony 2022/2023 zahájí pardubičtí fotbalisté už v domácím prostředí.

„Provedli jsme u žádostí jejich formální i věcné hodnocení, body byly přiděleny přesně podle tabulek obsažených ve výzvě. A když se tyto body spočetly, vyšly nám v popředí žebříčku dva projekty, které následně postoupily do závěrečné fáze dotačního řízení. Neznamená to, že dotaci mají jistou. Další dva projekty jsou ještě ve fázi odstraňování vad a bude o nich rozhodnuto,“ sdělila místopředsedkyně NSA Markéta Kabourková pro Seznam Zprávy. Podle zjištění redakce to vypadá, že Pardubice skončí v poli poražených.

Město obdrželo výzvu k doplnění informací v žádosti o dotaci. NSA údajně zjistila, že podané žádosti obsahují chyby. „Naším cílem není žadatele šikanovat, nebo vyřazovat kvůli malým chybám. Pokud to zákon a dotační pravidla umožní, dovolíme žadatelům chyby napravit, aby nemuseli být z dotačního řízení vyřazeni,“ řekl předseda NSA Filip Neusser.

Radním se ale jednání agentury nelíbí. „Je přinejmenším zvláštní, když městu NSA doručí v pátek 31. prosince 2021 ve večerních hodinách, výrazně mimo pracovní dobu, výzvu k doplnění informací s lhůtou pro odpověď do pěti dnů od doručení,“ upozornil náměstek primátora Jan Nadrchal.

„Nechceme nikoho zbytečně vyřadit, obzvlášť když jsou chyby u většiny žadatelů, ale musíme postupovat přesně podle zákona a dotačních pravidel,“ uvedla v listopadu místopředsedkyně NSA Markéta Kabourová.

Město prozatím neobdrželo žádnou oficiální informaci o tom, že by bylo ze hry o dotace vyřazeno. „Vzhledem ke stále probíhajícímu dotačnímu řízení v současné době nemohu sdělit bližší informace,“ nechtěl dále situaci komentovat Nadrchal.

Stavební práce na fotbalovém stadionu pokračují. Na konci loňského roku se začala stavět tribuna. „Jedná se o první sportovní zařízení, které se v Česku staví jako Design & Build. To znamená, že jako dodavatelé stavby ji nejen stavíme, ale také architektonicky navrhujeme a projektujeme,“ uvedl člen představenstva stavební firmy Porr Dušan Čížek. Ale právě metoda Design & Build zřejmě hodnotitelům z NSA vadí.

Národní sportovní agentura (NSA)

Národní sportovní agentura vznikla v roce 2019. Organizace má podporovat sportovní spolky a svazy skrze státní dotace. Předsedou NSA byl bývalý hokejový brankář Milan Hnilička, ten však loni rezignoval. Nově agenturu řídí Filip Neusser.

Na dotaci čekal i sousední Hradec Králové, který staví fotbalový stadion stejnou metodou Design & Build. Někdejší šéf NSA Milan Hnilička v roce 2020 dal všem naději, že agentura na nový stánek, který by sloužil i k reprezentačním srazům, peníze zřejmě vyčlení. „Tato investice typově zapadá do připravovaného programu pro sportovní investice krajského významu, tudíž šance na získání finančních prostředků z Národní sportovní agentury tu je,“ poznamenal tehdy bývalý hokejový brankář.

Podle posledních informací však nedostane Hradec ani korunu. Před ním dostaly přednost projekty multifunkčních hal v Brně a Jihlavě.