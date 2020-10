„Parkovací místa v Pernerově ulici byla osazena senzory, které detekují obsazenost jednotlivých parkovacích míst. To je základ nového parkovacího systému, který v Pardubicích budujeme. V současné době testujeme jejich parametry by bylo vhodné otestovat i virtuální parkovací oprávnění, které v budoucnu nahradí dnešní papírové karty,” vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.

Celý projekt inteligentního parkovacího systému by měl být dokončen roce 2023 a město do něj investuje zhruba 60 milionů korun. Senzory budou na pevno zasazeny ve středu každého parkovacího místa. Každý senzor má dvě čidla, která zaznamenají změny na příslušném stanovišti. Informace získané ze senzorů by pak měly k uživatelům doputovat prostřednictvím mobilní aplikace. Systém parkovacích čidel ohlídá nejen volná místa, ale také automobily parkující bez placení. „Náš systém musí být co nejsofistikovanější, proto například chceme, aby pro parkování v Pardubicích bylo možné použít i mobilní aplikace fungující také v jiných městech, například v Hradci Králové,“ dodal náměstek Kvaš.

Dalším krokem ke snadnějšímu parkování bude instalace osmi informačních tabulí. Z těch se řidiči dozvědí, kolik volných parkovacích míst je v reálném čase v dané lokalitě. Tabule by měly být i na vjezdu do Pardubic s informací o volných místech na větších pardubických parkovištích. Součástí systému jsou i nové parkovací automaty, s jejichž výměnou začne město ještě letos. Kromě bezhotovostních plateb v automatech budou moci řidiči platit parkovné přímo z automobilu.

Andrea Pospíšilová