Město Pardubice i celý Pardubický kraj dlouhodobě bojují s malým zájmem turistů. Jediné, co se turistům ve spojení s Pardubicemi vybaví, jsou prý perník a koně. Oba tyto motivy se spolu se sloganem Skočte si do Pardubic stanou součástí nového vizuálu a nové marketingové strategie, která má krajskému městu pomoci vybudovat silnou značku.

Nový vizuál obsahuje motiv koně a perníku. | Foto: Město Pardubice

Nový vizuál, nová propagace, zaměření na unikátní témata a významné projekty. Takové jsou cíle nově vytvořené marketingové strategie, která má Pardubicím pomoci vybudovat silnou značku v České republice, ale i v zahraničí. Město chce oslovit občany, podnikatele a turisty.

„Město se ve své propagaci zaměří na unikátní témata, která by měla pomoci dostat Pardubice nejen za hranice kraje, ale i na mezinárodní úroveň," přiblížil náměstek primátora pro cestovní ruch René Živný. Pozornost bude směřována především na projekty, do kterých radnice investovala nemalé finanční prostředky. Jedná se například o výstavbu Centrálních polytechnických dílen – Sféry a Galerie města Pardubic či Památníku Zámeček.

Na vývoji strategie se podílel brand manager a konzultant pro komunikaci a výzkum trhu Petr Kouble, který má dlouholetou zkušenost s rozvojem lokálních i globálních značek. „Závěry z výzkumů ukázaly, že občané sice vnímají Pardubice jako město, které má co nabídnout, ale bohužel jej takto nevnímají turisté, kteří nevědí o akcích, jež se u nás konají," uvedla Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů pardubického magistrátu. Jediné, co se turistům z jiných krajů ve spojení s Pardubicemi vybaví, jsou prý perník a koně. „Právě tyto atributy má nová strategie využít jako lákadlo pozornosti a značku Pardubic, nikoliv jako jediný cíl, za kterým by turisté do Pardubic jeli,“ dodala Hana Svobodová.

Oba motivy, perník a kůň, budou doplňovány novým obsahem podle toho, k jaké akci bude odkazováno, a uvedeny sloganem Skočte si do Pardubic nebo Skočte si na Pardubicko. „Právě tato formulace nabízí nejširší spektrum možností pro interpretaci,“ dodala Svobodová s tím, že město na přípravě strategie spolupracovalo také s předními českými výzkumnými agenturami.

Nový vizuál Skočte si do Pardubic.Zdroj: Město Pardubice

Strategie je výsledkem téměř dvouleté práce a sladí kromě jiného propagaci města a Turistické oblasti Pardubicko tak, aby byl naplno využit potenciál celé oblasti.