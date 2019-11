Dynamo chce po Pardubicích 15 milionů. Město stále nenašlo partnera, který by klub odkoupil.

Ilustrační foto. Fanoušci HC Dynamo Pardubice | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Pardubičtí zastupitelé přiklepli hokejovému klubu HC Dynamo Pardubice další 15milionovou dotaci. Jestli ji chce klub získat, musí minoritní akcionáři podpořit navýšení základního kapitálu o 31 milionů korun, které schválili zastupitelé v únoru a po němž by město mělo 93procentní podíl. „Dotaci vážeme na to, že všichni akcionáři budou hlasovat pro to, aby mohlo dojít k navýšení kapitálu ze strany města,“ upřesnil náměstek primátora Jan Mazuch (ODS).