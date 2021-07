Autobusové nádraží skončí už letos, město ale teprve hledá zhotovitele nového

Pardubice hledají stavební firmu, která postaví Terminál B. Nové nádraží pro autobusy by se tak mohlo začít stavět na přelomu roku. V té době ale bude už končit to současné. Některé linkové autobusy by tak musely provizorně parkovat na ulici Kpt. Bartoše, další autobusy by možná mohly zastavovat na Palackého třídě. Během stavby terminálu bude rovněž zbourána část bytového domu na náměstí Jana Pernera v sousedství vlakového nádraží.

Při stavbě nového terminálu pro autobusy se vybourá část bytového domu na náměstí Jana Pernera. | Foto: ANO Pardubice

Nový autobusový terminál u nádraží je zase o krok blíž realizaci, vedení města rozhodlo o vypsání soutěže na dodavatele stavby. Terminál B bude stát vedle hlavního vlakového nádraží a bude sloužit linkovým a dálkovým autobusům. „Terminál B vyřeší problém regionální dopravy ve městě, zajistí lepší propojení autobusové a železniční dopravy, a to včetně návaznosti na městskou hromadnou dopravu,“ přiblížil pardubický primátor Martin Charvát. Pardubice za terminál zaplatí 135 milionů korun, ale 94 milionů mají přislíbených z dotací. Vítěz výběrového řízení by měl být znám v říjnu, na přelomu roku by pak mohla začít stavba. Dělníci terminál postaví za 10 až 12 měsíců. Současné autobusové nádraží ale bude nejspíše fungovat pouze do konce tohoto roku. Soukromý investor, který vlastní pozemky, v lokalitě plánuje rozsáhlou výstavbu obchodního centra a bytů. Brzy se rozjede stavba a prostor nádraží má sloužit jako zázemí staveniště. O tématu jsme již psali: O nádraží město nepřijde, pardubický terminál postupuje Přečíst článek › Terminál poslouží jako spojka s nádražím a parkovací dům Přečíst článek › „V tuto chvíli jsme deklarovali provoz autobusového nádraží do konce roku. Možná by tam byla možnost území modifikovat, vše je na domluvě,“ řekla Naďa Medunová z developerské skupiny Redstone, která za výstavbou stojí. „S Pardubickým krajem, který je garantem regionální dopravy, je město domluveno, že pokud by stávající autobusové nádraží muselo ukončit provoz dříve, než bude postaven Terminál B, bude nápomocno při hledání přechodného řešení,“ avizovala mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní. Při stavbě nového terminálu pro autobusy se vybourá část bytového domu na náměstí Jana Pernera.Zdroj: ANO Pardubice Některé linkové autobusy by mohly provizorně parkovat na ulici Kpt. Bartoše, pro další by byla vyhrazena stání v jiných částech města. Další autobusy by podle náměstka hejtmana Michala Kortyše mohly zastavovat na Palackého. „Čas nám běží, takže musíme toto téma zase oprášit. Budeme jednat i s investorem, zda by se doba fungování současného nádraží nemohla ještě prodloužit," podotkl Kortyš. Demolice bytového domu Během stavby terminálu bude zbourána část bytového domu na náměstí Jana Pernera. Bytovku chtělo město zbourat už kdysi, kvůli odporu několika nájemníků ale od plánu upustilo. Nyní zbourá dvě třetiny, které už jsou několik let prázdné. Původní plán počítal s tím, že se místo zbourané části postaví nová budova, v níž bude průjezd pro autobusy. Kvůli úspoře nákladů se ale nová budova stavět nebude a prostor zůstane prázdný. Západní část náměstí Jana Pernera u nádraží by se mohla poté dotvořit jinak. Původně měla stavba vyjít na 169 milionů korun. O chystané demolici domu jsme psali zde: Stěhovat se nebudu, říká nájemník. Domu u nádraží už poněkolikáté hrozí demolice Přečíst článek › Zázemí pro cestující a řidiče by mohlo vzniknout ve stávajících budovách, které přiléhají k hlavnímu nádraží. Město o tom jedná se Správou železnic, výsledek je ale zatím nejasný. „Zázemí pro cestující bude zatím v nádražní hale, která se bude s modernizací železničního uzlu rekonstruovat. Opravené prostory včetně toalet budou sloužit jak cestujícím na železnici, tak pro cestující v MHD i regionální autobusové dopravě,“ upřesnila zastupitelka Helena Dvořáčková. Z Terminálu B povede také lávka přes koleje pro pěší, která bude ústit na Dukle u Terminálu Jih.

