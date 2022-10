Město stanici podporuje každoročně dotací ve výši 35 tisíc korun. Vzhledem k okolnostem spojeným s pandemií koronaviru a nárůstem režijních nákladů na provoz město letos pošle do Pasíček o 300 tisíc korun více.

„Situace v Záchranné stanici a ekoncetru Pasíčka není vůbec jednoduchá. Víceméně všechny náklady spojené s provozem se zvýšily, doba covidu způsobila, že řada ekovýchovných programů musela být zrušena, stanice navíc přišla o některé své sponzory a vlastní finanční zdroje jí na zajištění provozu nevystačí. Rozhodli jsme se proto, i vzhledem k tomu, že se pracovníci v Pasíčkách starají také o zvířata přivezená z našeho města, navýšit pravidelnou roční dotaci ,“ sdělil náměstek primátora zodpovědný za oblast životního prostředí Jan Nadrchal.

Zachránění dravci už si zase užívají svobody. Zraněných zvířat ale přibývá

Hlavním posláním areálu je péče o zraněné živočichy a jejich následná rehabilitace zakončená zpětným navrácením do volné přírody.

„Nejčastěji se k nám dostávají zvířata se zraněními po střetu s dopravními prostředky, nárazech do prosklených ploch, úrazech elektrickou energií či opuštěná mláďata. Po pobytu u nás, který trvá dle zranění a potřeby zhruba od jednoho do čtyř týdnů, jsou zvířata navrácena zpět do přírody, někdy na původní lokalitu, někdy třeba ve skupině na novou. Co se týče ekovýchovy, areál navštěvují školy z celého Pardubického kraje a účastní se programů o zvířatech, jejich ochraně, ale také o geologii či okolních chráněných území, které s průvodcem též navštíví,“ popsal fungování stanice Josef Cach.