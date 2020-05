Pardubice přišly vlivem koronaviru o spoustu peněz na daních nebo poplatcích za nájem a parkovné, mnoho peněz musely vložit do bezpečnostních opatření a nyní jim chybí jinde. Podle odhadu se bude muset krajské město poprat se ztrátou větší než 330 milionů, načež se vedení radnice rozhodlo peníze seškrtat z připravovaných investic.

To je ale trnem v oku opozičním zastupitelům. „Chápu, že v nestandardní době vytváříme rezervu na nestandardní výdaje, vadí mi ale, že prostředky získáváme na špatných místech,“ upozornil zastupitel František Brendl (Pardubáci společně).

Vedení radnice však záložní plán potřebovalo hned a hledalo tak investice, které se dají odložit. Rozpočet se obohatil o 67 milionů korun, což ale stačit nebude.

Podle náměstka Jana Mazucha (ODS), který má rozpočet města na starost, se jiným způsobem než zásahem do investic ztráta vyrovnat nedá. Pirátský zastupitel Vojtěch Jirsa navrhl, aby vznikla analýza toho, kolik peněz bude chybět a co bude potřeba zrušit, aby město ekonomickou krizi zvládlo a neškrtalo peníze náhodně.

Stadion na dluh

Ozvala se i iniciativa Nechci stadion na dluh, které se nelíbí, že příprava Letního stadionu za 430 milionů pokračuje, zatímco jiné investice se odkládají. „Možná loni platilo, že chtít stavět stadion pro soukromý klub z veřejných peněz je sporné. Letos je to už naprosté šílenství,“ upozornili její zástupci.

Peníze zastupitelé seškrtali na projektech, jako je oprava Zelené brány, terminál Univerzita nebo rekonstrukce okolí Domu hudby. O více než 8,5 milionu korun přijde příprava lávky pro pěší, která má spojit vlakové nádraží s Duklou, dalších 8 milionů se škrtlo z rozsáhlého projektu Dukla sportovní. Zmizely také peníze, které měly být investovány do modernizace a stavby školek a škol nebo do projektů, jež měly do budoucna městu zajistit energetickou úsporu.

Šetřit se bude i na důležitých investicích do dopravy, odložena je stezka přes Červeňák a také lávka, po níž by se lidé dostali z Cihelny do parku Na Špici. „Na čem mi slza ukápne, je Anenský podjezd. Situace je tam dost komplikovaná a navíc se očekává další výstavba, neváhal bych a i tak bych vytvořil dokumentaci,“ apeloval na ostatní zastupitele Matěj Slanař (ODS).

„Radnice to našla náhodným škrtáním všeho možného, co přišlo pod ruku,“ řekl Dominik Bečka z iniciativy Nechci stadion na dluh, podle níž je nesmyslné, že město v ekonomické krizi využije úvěr na stavbu stadionu, který bude sloužit několika málo občanům, místo na investice potřebné pro celé město. „Pardubice potřebují najít spoustu peněz a ani další roky to nebude lepší. Letním stadionem bude rozpočet ještě více trpět, jelikož nebude spolufinancovaný. Přestože pan primátor sliboval dotace, žádné nesehnal,“ dodal Bečka.

Jaké jsou varianty?

Propadem v rozpočtu se zastupitelé budou zabývat 18. června, kdy by měla být připravena právě detailnější analýza situace. Řešení finanční krize by se pak mohlo dotknout i Letního stadionu. „Předložíme různé varianty řešení i u takto velkých věcí, které jsou vázané na úvěr,“ upřesnil Mazuch.