Do Pardubic ve čtvrtek zamířily metalové legendy Megadeth. Bohužel, byli mezi fanoušky tací, kteří na koncert thrashové formace dorazli, samotný koncert ale neviděli. Mohl za to, jak jinak, alkohol.

Tenhle fanoušek se na koncert nepodíval | Foto: Městská policie Pardubice

Jedenatřicetiletý muž neudržel na uzdě svůj temperament a místo v koncertní hale začal řádit už v nedalekém obchodním centru. Na snahu o vykázání ze strany ostrahy muž nereagoval a směr k místu konání koncertu mu museli ukázat až strážníci. Jenže, nezabralo ani to.

Nebezpečná křižovatka v Ostřešanech, kde došlo k tragédii, je stále bez semaforů

„Jenže hlídka ještě ani nestihla odjet moc daleko a muž se bumerangovým manévrem vrátil na místo činu v obchodním domě a opět tam agresivním chováním začal narušovat občanské soužití. Tentokrát už si u strážníků vytleskal přídavek v podobě testu na přítomnost návykových látek a alkoholu v dechu. Obojí pozitivní, u alkoholu téměř dvě promile. Muž, který do Pardubic přijel na koncert metalové legendy, tak ještě před jeho zahájením putoval do jiného sálu. A to do sálu sloužícího k vyšetření pacientů na záchytné stanici v Hradci Králové,“ popsal mluvčí strážníků Jiří Sejkora.