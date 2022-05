Zavádět startovní pole koní před diváky před Velkou pardubickou, vítat prvňáčky při nástupu do tříd nebo před prázdninami ponechali mladším. A ti nyní musí ukázat, že jsou kliďasové, které nesmí nic rozházet.

"Starokladrubský kůň má skvělý charakter, ale přece jen je potřeba výcvik, díky kterému se budou chovat klidně i v extrémních situacích," potvrdil ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Jiří Machek. Slatiňanští vraníci se na náročnou práci hodí, slouží už například u policie v Praze anebo v Holandsku, kam jich putovalo jedenáct.

Strážníci v Pardubicích si žádného speciálního trenéra najímat nebudou. "Myslím, že máme dostatečné, tedy dvacetileté zkušenosti. Nováčci hned nastoupí do služby," usmál se Josef Málek, velitel jízdního oddílu Městské policie v Pardubicích.

Vraníci, kterým dají jako tradičně nová jména pardubické děti, si budou muset postupně zvykat na větší množství lidí kolem sebe, hlučná auta, ale paniku jim nesmí způsobit ani střelba nebo petardy. S tím vším, se mohou setkat.

Při úterním transportu do Pardubic se ale zachovali skvěle, i když před "naloděním" do vozíku dostali jakési ortézy na nohy. "Chrání je před zraněním," vysvětlila zootechnička hřebčína Kateřina Neumannová. Na prvních pár kroků se vraníci proměnili v čápy vysoko zvedající nohy. Měli je na nohou poprvé, ale za chvíli bylo všechno v pořádku a koně se v klidu přesunuli do přepravního boxu.

Jízdní oddíl se tedy jejich příchodem dostane do původního stavu, který čítá čtyři koně. A co se stalo s Edou a Otou? Sloužili v řadách pardubických strážmníků plných dvacet let, a tak si zaslouží řádný důchod, který stráví jako dva staří kamarádi bok po boku. Nový domov nalezli v Dolních Vlčkovicích v Podkrkonoší u Jitky Černé. Tam budou radost rozdávat dál - při setkáních se seniory.

Koně městské policie odešli do důchodu. Strážníci čekají na nové čtyřnohé kolegy

“Návraty 2017 je projekt, který má být o setkávání starších lidí se staršími koňmi s tím, že obě tyto skupiny jsou klidnější. Už nepotřebují jezdit, ale potřebují být spolu. Eda s Otou tady mají připravený důchod, který jsme jim domluvili už někdy v roce 2009. Původně jsme počítali jen s nejstarším Edou a teď jsou tady oba. Když už byli dvacet let spolu, nebudeme je od sebe oddělovat. Čeká tu na ně černá kladrubačka Mantova, které je 28 let a je to zasloužilá matka deseti hříbat,” poznamenala Jitka Černá.

"Pro členy jízdního oddílu pak zůstanou i vzpomínky na Edíkovu spolehlivost a bohorovný klid za každého počasí i situace, která z něj dělala toho nejspolehlivějšího koně v našem čtyřčlenném stádu. Nezapomeneme ani na Otíkovu škodolibost a tvrdohlavost. Jeho provokativní vyšlápnutí jednoho kopyta přesně na jeden krok ven z boxu, kdykoliv jej nikdo nehlídal, bylo jeho každodenní rebelství, na které ale budeme rádi vzpomínat," řekl mluvčí strážníků Jiří Sejkora.