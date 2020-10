Vedení města Pardubice muselo zrušit Podzimní městské slavnosti, oblíbený lampionový průvod nebo ohňostroj se tak neuskuteční.

Podzimní městské slavnosti v Pardubicích | Foto: @SejkPcePhoto/Jiří Sejkora

„Je nám to skutečně líto, ale vyhlášená opatření, která velmi striktně regulují shromažďování lidí, nám nedovolují slavnosti uspořádat. Je to daň, kterou platí všichni organizátoři kulturních a sportovních akcí. Doufejme, že o to intenzivněji prožijeme akce v roce 2021,“ okomentoval to primátor Pardubic Martin Charvát. Festival se měl konat druhý říjnový víkend a měl být vyvrcholením roku koní.