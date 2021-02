„U chlapců se pomyslný žebříček nejoblíbenějších tří jmen již několik let prakticky nemění. Kromě Janů a Adamů v něm setrvává Jakub. U dívek si loni udrželo prvenství jméno Eliška," řekla vedoucí oddělení matriky pardubického magistrátu Zdeňka Havlíčková. Elišek se narodilo 31, velkou oblibu si vytvořilo jméno Viktorie, které dostalo 24 holčiček a Sofie, kterých se narodilo 22. Naopak menší zájem je o jména Adéla a Anička, která se v žebříčku propadla.

V Pardubicích se tak loni narodilo 31 Adamů a Janů, 29 Jakubů, 24 Matyášů, 21 Matějů a Vojtěchů, 18 Mikulášů a Filipů a 16 Lukášů. U děvčat po Elišce, Viktorii a Sofii následuje v oblíbenosti Anežka, která se mezi novorozence zapsala hned 20krát. Přibylo také 18 Amálií, 16 dívek dostalo jméno Anna a stejně také přibylo Natálií. Nelu zapsaly matrikářky 15krát a Adélu 13krát.

Češi podle zkušeností matrikářek většinou vybírají jméno pro svého potomka z českého kalendáře. Pokud by ale chtěli dát rodiče svému dítěti neobvyklé jméno, mohou se rovněž obrátit na pracovnice matriky, které jim povolí nahlédnou do knihy Miloslavy Knappové, odborné znalkyně na jména, v níž jsou uvedena jména v jazykově ověřené oficiální podobě, která lze zapsat do českých matrik. „V případě, že hledané jméno není v této publikaci uvedeno, musí rodiče doložit znalecký posudek. Tím se potom všechny matriční úřady řídí,“ doplnila Zdeňka Havlíčková s tím, že cizokrajná jména dávají dětem spíše cizinci.