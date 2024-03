Jedinečné minerály přilákaly stovky lidí do pardubického Ideonu, kam je přišli nejen obdivovat, hodnotit, ale i nakupovat.

Mineralogové si pro návštěvníky připravili skvosty různých velikostí, druhů i využití.

„Mezinárodní výstava minerálů je už v pořadí pětapadesátá. Je to vlastně výstava minerálů, šperků a fosilií. Výstava je členěná na sběratelé, kteří prodávají vlastní sběry nebo rozprodávají starší sbírky, jsou to sbírkové minerály vyloženě pro sběratele, pak jsou tady vystavovatelé, kteří prodávají, říká se tomu krasokameny, to jsou ty krásné barevné minerály z celého světa, když řeknu třeba z Brazílie, Maroka, Indie, Číny nebo Madagaskaru. Pak je třetí skupina vystavovatelů a ti prodávají šperky a dekorativní předměty,“ Deníku vysvětlil organizátor výstavy Jaromír Čermák.

Tři muži z firmy postupně odvezli kabely za 200 tisíc korun

K vidění bylo i mnoho vzácných šperků tvořených speciální technikou, jež si lidé mohli zakoupit ve formě náramků, broží, náhrdelníků a jiných výrobků.

„Vystavuji hlavně UV aktivní minerály a výjimečné jsou v tom, že vlastně, když na ně člověk zasvítí UV světlem a oni udělají odraz, který vyprodukuje to UV světlo. Vlastně je tam odraz, který svítí velmi výrazně,“ řekl jeden z vystavovatelů.

„Koupili jsme našim dětem barevné drahokamy, každý má jinou barvu. Jinak manželka si vybrala kámen, který se ji ztratil jako malé holčičce, takže z naší strany velká spokojenost,“ uvedl jeden z návštěvníků výstavy.

Mohlo by vás zajímat: Silničáři hlásí posun. Za 4 hodiny 32 metrů