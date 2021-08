Od září si většina cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích připlatí. Dopravní podnik města Pardubic (DPMP) se rozhodl po čtyřech letech zdražit jízdné. „Od roku 2017 se ceny neupravovaly, přitom naše náklady kvůli rostoucím mzdám, dražším pohonným hmotám, ale i inflaci rostou. V rozpočtu je to velmi znát, proto potřebujeme část nákladů přenést na cestující,“ vysvětlil ředitel DPMP Tomáš Pelikán.

Největší rozdíl poznají cestující, kteří jsou zvyklí kupovat si papírové jízdenky. Základní jízdenka do zóny I je od 1. září vyjde místo 16 korun na 19 korun. „Distribuce tohoto typu jízdného je pro nás nejdražší, jelikož jízdenky se musí vytisknout, rozvozit do trafik, musíme obstarávat automaty, kdy jen jejich pořízení stojí čtvrt milionu, to vše zvyšuje náklady,“ popsal Pelikán s tím, že tisk a distribuce ukousne 20 procent z ceny jízdenky.

Snahou dopravního podniku tak je postupně vyřadit papírové jízdenky ze hry, a to třeba v horizontu pěti let. „Některé dopravní podniky tento typ jízdného už zrušily. Chceme motivovat cestující, aby používali platební kartu a nesháněli se po papírových lístcích,“ doplnil ředitel DPMP.

Nový odbavovací systém, který dopravní podnik na jaře nainstaloval za 30 milionů korun a který nahradil 14 let staré terminály, umožňuje cestujícím platit platební kartou nebo například In Kartou Českých drah i kartou Iredo. „Je skvělé, že můžu v autobuse konečně platit kartou a nemusím shánět papírovou jízdenku, prostě jen nastoupím, přiložím a jedu,“ okomentovala změnu Tamara Horká z Pardubic.

Platba kartou nebo elektronickou peněženkou přímo ve voze je přitom pro cestující cenově výhodnější. Zatímco základní jízdné do první zóny stojí 19 korun, kartou lidé ve voze zaplatí jen 15 korun. Pokud navíc vystoupí do tří zastávek, po opětovném přiložení se jim poměrná část jízdného vrátí.

Pro mnohé je ale platba kartou a plánované zrušení papírových lístků komplikací. „Jsem zvyklý nosit v peněžence neustále jízdenku. Když pak potřebuju jet dopravou, mám ji vždy u sebe. Ale kartou platit neumím, ani ji nemám,“ postěžoval si postarší pán, který si v automatu koupil hned tři jízdenky do zásoby.

Mírně zdraží také časové jízdenky, a to všechny kromě roční lítačky. Ta bude naopak o sto korun levnější. „Vážíme si nejvěrnějších zákazníků, kteří si téměř za čtyři tisíce korun tu roční jízdenku koupí a jezdí s námi pravidelně. Pro ně jsme cenu naopak o nějaké procento snížili, abychom je podpořili,“ odůvodnil Pelikán.

Podle ředitele DPMP navíc zdražování jízdného ani nesouvisí s pandemií koronaviru a výpadky příjmů způsobených úbytkem cestujících, kdy se tržby DPMP za rok 2020 propadly o 30 milionů korun ve srovnání s předešlým rokem.

„Úpravu cen jsme plánovali už v době, kdy ještě nikdo netušil, co nás čeká. Výpadek tržeb, kdy s námi jezdilo podstatně méně cestujících, navýšení cen nikdy nevykompenzuje,“ dodal Pelikán.