Před pár lety začal doučovat své spolužáky, u toho se podle svých slov naučil, co funguje, jak efektivně doučovat a jak k žákům přistupovat. Ještě před dovršením plnoletosti si pak založil vlastní živnost. „Mé prvotní dobré výsledky ve škole mne dostaly k doučování spolužáků a posléze i ostatních a teď mi právě toto doučování pomáhá k dobrým výsledkům ve škole i při různých soutěžích,“ říká mladý lektor.

Nyní osmnáctiletý student pardubického gymnázia doučuje děti i na dálku, díky on-line přenosům. To podle něho šetří především čas, ale i peníze jeho žáků.

„Jako studenti jsme schopni učivo vysvětlovat „po našem“ a tudíž našim žákům opravdu pomoci. Zároveň s našimi studenty komunikujeme přátelsky, díky čemuž se u doučování cítí lépe. Doučování a přípravu poskytujeme za pomoci vlastních materiálů, které vytváříme na míru našim studentům,“ popisuje mladík, který si v minulosti také vyzkoušel, jaké to je pracovat ve firmě jako profesionální lektor.

„Činnost této firmy se mi ale nelíbila. Stejný problém vidím u více velkých doučovacích agentur. Na každé odučené hodině mívá agentura více než 150 procentní marži. Z tohoto důvodu stojí 45minutová lekce kolem 400-500 korun a samotný lektor nemá ani polovinu z toho,“ popisuje mladý podnikatel, který chtěl jít jinou cestou.

Rozhodl se tak, že založí vlastní projekt tak, aby zpřístupnil doučování více lidem. Do jeho doučovacího týmu se postupně zapojilo šest nadšených studentů, kteří tak pokrývají veškeré předměty základní školy, a dokonce i většinu předmětů ze střední školy.

Zájem o jejich hodiny postupně roste. Největší zájem o jejich služby mají děti chystající se na přijímací zkoušky. Žáci i jejich rodiče zjišťují, že jejich hodiny jsou výhodnější.

Zkušenosti mají ale i s výukou dospělých, kterým radí například s informatikou.

„Jsme schopni učivo podávat jinak než učitelé. Naši žáci se také u našeho doučování lépe uvolní a tudíž také lépe soustředí. S námi se totiž při doučování mnohdy i zasmějí. Máme skvělé lektory, kteří dokážou připravovat žáky na přijímací zkoušky systematicky a poskytují jim své cenné osobní zkušenosti. Díky přátelskému přístupu není potřeba budovat takovou míru respektu, jako při klasickém doučování například s učitelem,“ přibližuje lektor.

I přes jeho mladý věk si tak Michal splnil svůj sen a navíc pomáhá žákům kolem sebe.

„Nebojte se za svými sny jít, i když se to teď zdá být nedosažitelné. Pokud máte jasný plán a omezuje vás jen věk, zkuste jít podobnou cestou jako já. Neočekávejte, že to bude vždy jednoduché, že vás všichni budou podporovat nebo že to někam povede, ale vždy získáte cenné zkušenosti, které v budoucnu rozhodně využijete,“ motivuje Branda.

