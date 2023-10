/VIDEO/ Pardubičtí celníci v minulém týdnu odhalili při kontrolách drogy za milion, ale také skupinu čtrnácti migrantů. Převážela je dodávka po D35, mířila k Praze. Auta si celníci všimli kvůli nezaplacené dálniční známce.

Čtrnáct osob bez dokladů zanechal převaděč svému osudu na okraji dálnice. | Video: Celní úřad pro Pardubický kraj

Pardubičtí celníci za sebou mají rušný týden. V pondělí 9. října zaznamenal jejich referát kynologie velký záchyt omamných a psychotropních látek. „Při asistenční činnosti pro Policii ČR označil služební pes celní správy několik úkrytů drog. Zajištěn byl kokain, marihuana a tablety obsahující amfetamin (extáze). Prodejní cena nalezených drog by na černém trhu přesáhla částku jeden milion korun," uvedla Ludmila Říhová Zezulová, tisková mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj.

Den po velkém drogovém zátahu zajistili celníci u subjektu vietnamské národnosti v katastru obce Svitavy 138 kusů zboží podezřelého z porušení duševního vlastnictví. Jednalo se o napodobeniny ochranných známek Armani, GUCCI, Dior a Calvin Klein. Nalezené zboží bylo umístěno do skladu celního úřadu, kde čeká na vyjádření zástupců držitelů ochranných známek, ti také určí další postup celního úřadu. Škoda, která by vznikla majitelům ochranných známek nelegálním prodejem výrobků, byla vyčíslena na 1 090 450 korun.

Ve středu 11. října prováděli celníci kontrolu úhrady mýtného a elektronických dálničních známek. V odpoledních hodinách si hlídka na komunikaci D35 vytipovala vozidlo polské imatrikulace, které nezaplatilo dálniční známku. Řidič dodávky však nereagoval na světelnou signalizaci k zastavení vozidla. „Hlídka musela přistoupit k dynamickému zastavení vozidla a navedla dodávku do odstavného pruhu na 136. km D35 ve směru na Prahu," popsala tisková mluvčí celníků Ludmila Říhová Zezulová. Řidič na kontrolu nečekal, vyskočil z ještě jedoucího auta, překonal drátěný plot u komunikace a dal se na útěk do nedalekého lesa. Ve vozidle se tísnilo čtrnáct osob bez dokladů. Na základě podezření, že se jedná o nelegální migranty, upustila hlídka od pronásledování řidiče a střežila osoby do příjezdu Policie ČR. Ta si cizince převzala k dalšímu šetření.

Zdroj: Celní úřad pro Pardubický kraj

Akce zaměřená na dodržování zákona o zaměstnanosti ve čtvrtek 12. října odhalila pět cizinců ukrajinské národnosti, u nichž zaměstnavatel v České Třebové nesplnil informační povinnost a nenahlásil příslušnému úřadu práce zaměstnávání cizince. Problém nastal i přes to, že zaměstnávání ukrajinských osob bylo v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem zjednodušeno.

„Minulý týden neznamenal pro celníky nic neobvyklého, jednalo se o průřez činností celní správy," dodala tisková mluvčí.