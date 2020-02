„Aby se po měsících sucha pořádně naplnily naše rybníky, muselo by intenzivně pršet tak čtrnáct dní,“ říká jednatel bohdanečského rybničního hospodářství, které se stará o třiapadesát rybníků, Adolf Vondrka. Podle něj se nedostatek sněhu a srážek projevuje nejenom v revíru Lázní Bohdaneč, ale i na Sezemicku a Holicku.

„V únoru sice nějaké srážky, které doplnily přítoky, byly, ale tyto jsou stále pod ideálním stavem. Problém se nedostatkem vody již nyní máme na rybnících Dolní Jílovka, Tichý, Skříň, Udržal, Blažek či Hluboký,“ dodává Vondrka s tím, že právě například rybník Hluboký vykazuje podstav již delší dobu.

„V normálních letech by rybníky byly v tuto dobu dávno naplněny. Teď tak doufáme, že alespoň březen a duben ještě nějaké srážky přinese.,“ přeje si správce bohdanečskýh rybníků. Pokud by se však situace s vodou nezlepšila, povede to podle Vodnrky k omezení rybničního hospodářství.

„Pokud bude tento trend dál pokračovat, museli bychom omezit hospodaření hlavně na menších rybnících s plůdky a násadami. Zatím však děláme , co se dá a snažíme se alespoň rybníky přepouštět,“ říká Vondrka a dodává, že u rybníků, které nejsou závislé na sněhu a srážkách, spoléhají na to, že nevyschnou jejich přítoky, například Opatovický kanál. S ním však mají nyní problém rybáři v Přelouči. Kanál totiž nedotuje pouze rybníky, ale i elektrárny.

Předzásoby vody

Právě z něj nyní přeloučtí napouštějí rybník Buňkov, který v loňském roce zdecimoval herpes virus a veterináři nařídili likvidaci všech zdejších ryb. „Při jeho napouštění se také setkáváme s nedostatkem vody, ale ta nesouvisí s počasím, ale právě s tím, že je napojen na Opatovický kanál, který zásobuje i elektrárny, které tu vodu zadržují,“ říká předseda MO Přelouč Josef Kratochvíl.

Co se však týče počasí, tak sám Kratochvíl podobnou zimu s absencí sněhu nepamatuje. „Teď na jaře to nebude velký problém, ale v budoucích měsících určitě ano. Když teď nenateče voda z hor a lesů, nebudou žádné zásoby. A tak nyní naháníme, co se dá. Nejenom, že vodu zadržujeme, ale také se jí v rámci možností předzásobujeme,“ dodává Kratochvíl. Podle něj bude mít současná situace vliv i na budoucí výlovy rybníků. „Například ti, co mají násadové ryby, tak je budou muset slovit již někdy na konci února. Jindy se tak děje až někdy v březnu či dubnu. Nedostatek sněhu se pak v plné kráse projeví až někdy v květnu.“