Místnost plná lokomotiv, vagonů a kolejí. To je modelářská burza

Pardubice – Pardubický spolek historie železniční dopravy zítra pořádá modelářskou burzu, která se bude konat v kulturní místnosti depa kolejových vozidel v ulici Na Staré poště.

Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Lidé zde budou moci zakoupit, prodat, vyměnit nebo si prohlédnout modely lokomotiv, vagonků, koleje, stromečky, domky, ale i třeba pohádky o mašinkách, pohledy nebo vystřihovánky. Akce se koná od 8 do 11 hodin, prodávající mohou přijít již půl hodiny před začátkem.



Modelářské burzy mají v Pardubicích tradici dlouhou 33 let, přičemž Pardubický spolek historie železniční dopravy je pořádá 22 let. (als)