Pokud půjde vše podle plánu, začátkem července roku 2023 by měly být v krajské galerii k vidění první jednorázové prostorové performance. Koncem srpna se prostory návštěvníkům opět na čas uzavřou, aby mohly být instalovány stálé výstavy. Ty se pak slavnostně otevřou v okamžiku, kdy bude dokončena rekonstrukce celého objektu. Předpokládá se, že by to mohlo být na podzim příštího roku. Kraj je se svou částí oprav napřed, zbylé části vlastní manželé Smetanovi a město Pardubice.