ŘSD si od provizorního semaforu slibuje snížení dopravní zátěže. „Řízení provozu křižovatky silnic I/36 a II/298 bude vybaveno inteligentním systémem snímaní dopravy. V současné době probíhá schvalovací řízení s příslušnými úřady,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Jak budou semafory fungovat se teprve ukáže

Ve městě je hustý provoz, nyní na křižovatce vznikají nepřehledné situace. „Je to hrůza, nevím proč to už nezapnout. Je to jen otázka času kdy se tady stane nějaká bouračka. Auta tu na sebe troubí pořád,“ říká obyvatel Sezemic, který přes křižovatku jezdí na kole. Nyní raději chodí pěšky, někteří řidiči jsou z nových semaforů zmatení a vznikají i nebezpečné situace. „Zkušební provoz světelné signalizace bude zahájen v druhé polovině listopadu a „ostrý provoz“ bude započat k 15. prosinci,“ dodal Studecký. Provizorní semafory jsou na místě umístěné na dva roky.

Semafory a nová značka jsou jen malou náplastí.

Ke světelné signalizaci přibyla ještě nová dopravní značka, která zakazuje vozidlům s dálkou nad deset metrů odbočit na Rokytno. Kamiony se tak musí otáčet na nedalekém kruhovém objezdu.

Město se bojí, že po otevření nedalekého nového úseku dálnice, způsobí v Sezemicích dopravní komplikace. Mají strach o počty aut, kamiony i rychlost. Nedaleko v Černé za Bory je totiž průmyslová zóna, kam denně proudí řada kamionů. Starosta Sezemic Martin Staněk už před časem zdůrazňoval, že město na obchvat netrpělivě čeká. Obává se, že po otevření dálnice D35 se doprava ve městě ještě zhorší. „Čím dříve bude obchvat hotový, tím pro Sezemice lépe,“ uvedl. Zastupitelstvo Sezemic by v tomto úseku chtělo dosáhnout i snížení maximální rychlosti.

Dálnice D35



První třináctikilometrový úsek budované dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů na Pardubicku bude zprovozněn 15. prosince. Stavbaři pokračují i v terénních úpravách a ve výsadbě zeleně. Celkově má být na zmíněných 13 kilometrech vysazeno přes 2 000 stromů a 80 000 keřů.



Druhá část dálnice z Časů do Ostrova před Vysokým Mýtem nejdříve až na konci příštího roku. Stavbu mezi Časy a Ostrovem protáhne oproti původním předpokladům komplikace na mostu nad dvoukolejným železničním koridorem u Uherska.

Panují obavy, že dálnice obyvatelům Sezemic neulehčí, když nebude současně dokončený jejich obchvat. „Momentálně se vypracovává dopadová studie, která má objasnit, jak bude doprava po dokončení dálnice vypadat,“ řekl opoziční krajský zastupitel Martin Kolovratní, podle kterého je obchvat Sezemic stejně důležitý jako dokončení dálnice.

Přeložka silnice by snížila počet aut i hluk. Přestože je zmiňovaný obchvat v gesci Ředitelství silnic a dálnic, zajímá se o něj i Pardubický kraj.

Vedení Pardubického kraje se v roce 2017 v rámci aktualizace memoranda s Ministerstvem dopravy zavázalo vybudovat osm přivaděčů k dálnici D35. „Stát nám přislíbil částku 2,7 miliardy korun, která však v tuto chvíli ani zdaleka neodpovídá realitě. Pokud nebude částka pro kraj navýšena, tak je pravděpodobné, že některé úseky nebudou vůbec realizované,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. „Největší prioritou je pro nás nyní obchvat Sezemic, propojení silnic u Dašic, silnice Rokytno – Býšť a modernizace silnice v Třemošnici,“ vyjmenoval před časem priority kraje Kortyš.