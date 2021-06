Frekventovaná ulice je jedním z nejdůležitějších průtahů městem, kudy denně projedou tisíce aut. Zároveň se ale na chodnících hemží davy lidí, kteří křižují silnici, a mezi auty i chodci kličkují cyklisté a jezdci na koloběžkách. O plynulosti jízdy tak na této ulici nelze mluvit. Často navíc dochází k velmi nebezpečným situacím. Oba problémy chce vedení města plánovanými změnami odstranit. „Na nebezpečná místa upozornila policie. Připravili jsme návrh, který přináší výhody všem uživatelům ulice,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.

Na ulici vzniknou pruhy pro cyklisty a objeví se ostrůvky zvyšující bezpečnost chodců. To si ale vyžádá zrušení několika desítek parkovacích míst. „Přínosy návrhu ve formě zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy pro všechny účastníky provozu významně převyšují tuto jedinou nevýhodu,“ dodal Kvaš.

Některým řidičům jsou ale změny trnem v oku a rozjeli emotivní diskuze na sociálních sítích. „Kvůli přechodům na 17. listopadu se tvoří kolony až k Dražkovicím. Jak přejedete ten u Levných knih, už je cesta volná. Takže uděláme ostrůvky, které to zbrzdí ještě víc,“ vyjádřil se jeden z uživatelů. Podle dalších budou mít na ulici kvůli změnám problémy vozy Integrovaného záchranného systému. „Zrušení parkovacích míst, instalace nebezpečných ostrůvků. Až bude chtít projet sanitka ve špičce, tak bude víc škody než užitku!“ napsal další.

Změny ale již schválila dopravní komise a míří do zastupitelstva. Bezpečnější a přívětivější by měla být ulice pro chodce, kteří si díky ostrůvkům budou hlídat vždy auta blížící se jen z jednoho směru. Parametry přechodů pro chodce neodpovídají současným technickým normám a řidiči a chodci na sebe vzájemně nevidí. To se má díky odstranění parkovacích míst změnit.

Na obou stranách ulice mají také vzniknout cyklopruhy, čímž se jízda po ulici stane pro cyklisty bezpečnější. Denně jich ulicí projede okolo 1200. „Když tam jedu podél těch aut na kole, tak se fakt modlím, aby někdo neotevřel dveře. Za mě dobrý,“ podpořil změnu další z uživatelů.

„Cyklisté se zde pohybují ve dveřní zóně parkujících automobilů. Dveře aut se mohou kdykoliv otevřít a následuje pád rovnou pod kola vozidel, protože auta zde cyklisty obvykle předjíždějí s minimálním odstupem. Z pohledu bezpečnosti je to asi nejhorší ulice v Pardubicích,“ potvrdil pardubický zastupitel a bývalý městský cyklokoordinátor Vojtěch Jirsa. S cyklopruhy tento problém odpadne. Podle Kvaše bude doprava v ulici navíc plynulejší, jelikož řidiči cyklisty snáze předjedou. To je nyní velmi složité, dodržet totiž nedávno schválený rozestup od cyklisty 1,5 metru je na této ulici téměř nemožné.

Další stezka vznikne na nábřeží Václava Havla, i tady se ale budou muset zrušit parkovací místa. „Parkoviště za letním stadionem v současné době zeje z velké části prázdnotou, byla by škoda tento volný prostor nevyužít k nějakému dalšímu účelu. Rádi bychom proto do doby, než bude toto území kompletně zrevitalizováno, severní část parkoviště přetvořili na stezku pro chodce a cyklisty,“ vysvětlil Kvaš s tím, že parkoviště bývá mimo akce zaplněné jen z jedné třetiny a zrušit tak několik míst nebude problém. Stezka povede podél levého břehu Labe až k sídlišti Závodu míru. „Nyní je toto území velmi nevlídné k chodcům a cyklistům, takže místo kolmého stání vybudujeme stezku pro chodce a cyklisty, která by do budoucna mohla pokračovat podél Labe až k revitalizované části u zdymadla,“ přiblížil Kvaš.

Oživí se tak nábřeží, které nese jméno po prvním prezidentu České republiky. Ulice byla přejmenována teprve nedávno, a přestože Pardubice stály o to mít místo pojmenované po Havlovi, mnozí pochybovali o tom, zda to má být tato ulice. „Dovolím si navrhnout, zda by se nedalo posečkat do doby, než bude nábřeží skutečně nábřežím a nebude to jen ‚parkoviště‘ Václava Havla,“ nechal se tehdy při jednání zastupitelstva slyšet zastupitel František Brendl.

Přestože revitalizace je zatím v nedohlednu, namalováním stezky již brzy nábřeží ožije cyklistickým a pěším ruchem. „Je to snaha bez velkých nákladů zatraktivnit břehy našich řek. Lidé, kteří tam chodí a jezdí, to velmi ocení, protože současná cesta je velmi nebezpečná a problémová,“ uzavřel zastupitel Petr Klimpl.