Právě na chybějící chodníky si postěžovala jedna z obyvatelek, kterou redaktorka Deníku oslovila. "V Kladrubech je vše hezké a opravené, všude jsou nové chodníky. My ale bydlíme v Kolesách a u nás chodník úplně chybí. Auta tam jezdí dost rychle a je to nebezpečné," postěžovala si Jana Závrská.

Jedna z občanek si stěžovala, že v obci, která spadá pod Kladruby, chybí chodník.

Napadá mě jen jeden takový úsek za zatáčkou v Kolesách, který je problematický. Je to tam technicky náročné, jelikož je to velmi úzké místo, pro chodník tam není dost prostoru. Moc si s tím nevíme rady, protože žádné z řešení nesplňuje parametry.

Zdroj: DeníkPopulace Kladrub stárne. Proč se do obce nestěhují mladé rodiny?

Jsme tu trochu vložení do hřebčína a rodiny se nemají kam stěhovat, nemají si kde postavit dům. Máme jen jednu jedinou rozvojovou plochu, která byla navíc v začátcích úpravy územního plánu zmenšená, a ještě ke všemu byly Kladruby vzaty do UNESCA i s touto plochou. Bojujeme nyní za to, aby byla uchovaná v původní velikosti. Věříme, že se to podaří, zasíťujeme ji a bude se moci stavět.

Čekají vás v nejbližší době nějaké velké investice?

Už děláme třetí kanalizaci, což jsou pro nás obrovské investice. Kladruby už jsou odkanalizované déle, ale už jsme odkanalizovali také obce Komárov a Kolesa a ještě máme čtvrtou obec, Bílé Vchynice, kde nás kanalizace ještě čeká. Letos už bychom ale měli kopnout. Náš rozpočet se pohybuje kolem 10 milionů, zatímco tohle stojí 30 milionů. Ale co se dá dělat, je to potřeba, takže se snažíme čerpat dotace.

A zbydou peníze i na něco jiného?

Jsou to spíš takové maličkosti. Máme tu prostor u staré žampionárny, kde je to velmi podmáčené, roste tam rákos, tak jsme přišli s nápadem, že by tam mohly být nějaké tůně, parčík, sezení, naučné prvky pro děti. Je to nevyužitý prostor, kde se v životě nebude nic stavět, teď z toho vznikne místo, které bude sloužit jak našim občanům, tak třeba i návštěvníkům. Taky to bude stát nějaký ten milion, část nám ale pomůže zaplatit Elektrárna Chvaletice, která nám občas přispívá na zeleň, začít by se mohlo ještě letos. Také pracujeme na opravách různých křížků a kapliček. Podařilo se nám například opravit secesní kapličku v Komárově a letos nás čekají křížky v Komárově, Kolesách a Bílých Vchynicích.