Mladíci vyloupili slavný klub

Pardubice – Cenný skalp. Bašta fotbalu padla. Pardubičtí mladíci sebrali všechny body slavnému klubu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Karel Vosika

FC Baník Ostrava – FK Pardubice 1:2 (0:1).

Branky: 41. a 56. Huf. Sestava: Letáček – Pavlas, Lněnička, Batelka, Březina – Matuška, Hofman (63. Solil), Šafařík – Bureš, Huf, Vašek (80. Jan Novotný).



„Soupeř měl opticky více míč v držení, ale my jsme byli nebezpečnější. Dobře jsme bránili, při zisku jsme se snažili kombinovat a nebo vyrážet do brejků. Vycházely nám standardky, ze kterých jsme měli několik šancí. Kluci se fyzicky vydali a odměnou jim za to je vítězství,“ pravil pardubický trenér Pavel Němeček. (ašo)