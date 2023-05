Osmnáctiletý muž byl pod vlivem alkoholu a koktejlu návykových látek. Musel být hospitalizován.

Městská policie Pardubice. Ilustrační foto | Foto: MP Pardubice

Agresivní mladý muž se v Pardubicích pokoušel napadnout kolemjdoucího muže s dětským kočárkem. K incidentu byla přivolána hlídka strážníků.

S osmnáctiletým mužem, který měl problém na svědomí, se strážníci nesetkali poprvé. Měli s ním co do činění již ten den i v dobách dřívějších. Nyní se před nimi začal svlékat do naha.

Mladík se před strážníky svlékl.Zdroj: Twitter Městské policie Pardubice

„Veškerá snaha o rozumnou komunikaci se míjela účinkem, nedařilo se ani provedení dechové zkoušky," popsal mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

Strážníci tedy museli mladého muže dopravit k vyšetření na záchytnou stanici. Tam se konečně podařilo provést dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 1,52 promile. Byl proveden také test na drogy, který se rozehrál všemi barvami. Muž byl prosycen různými návykovými látkami. „Lékař rozhodl o nezbytné hospitalizaci a následnému vyšetření. S ohledem na jeho výsledek pak určí další způsob řešení," dodal Jiří Sejkora.