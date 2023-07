Mladíka rozčílil jízdní řad. Z vývěsky jej sundal pěstí

Mnoho autobusových spojů v sobotu kolem šesté ráno nejezdí, to je pravda. A když si to neuvědomíte, může vás pohled na jízdní řád docela naštvat. Většinou to skončí brbláním či nějakým ostřejším slovem. Ne tak devětadvacetiletý muž na pardubickém sídlišti Karlovina. Ten se svůj spor s jízdním řádem rozhodl řešit rovnou pěstí.

Nesouhlas s jízdním řádem řešil muž pěstí | Foto: Městská policie Pardubice