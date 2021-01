Jaroslav Macháček je zvyklý několikrát za týden nastoupit do autobusu na pardubickém Masarykově náměstí, jízdné zaplatí elektronickou peněženkou. „Jezdím na Pardubickou kartu a na Cihelně si vždy označím výstup, takže se mi skoro polovina jízdného připíše zpátky,“ popsal svou rutinu Macháček.

Jelikož muž nejede více než tři zastávky, může využít výhodného tarifu pro krátké cesty. Jenže v únoru a březnu mu s přechodem na nový odbavovací systém v některých vozech nebude elektronická peněženka fungovat, takže bude muset zvolit jinou platební metodu. „Když si koupím jízdenku v automatu, vyjde mě to daleko dráž,“ povzdechl si Macháček s tím, že zváží ještě jinou platební metodu. Nově totiž bude moci zaplatit In kartou Českých drah, Iredo kartou nebo platební kartou, pro niž budou platit stejné tarifní podmínky jako pro elektronické peněženky – tedy i výhodné krátké jízdy.

Některé lidi ale dočasný výpadek elektronických peněženek kvůli novému systému pobouřil. „Jsem silně znepokojen tím, jakým způsobem plánuje pardubický dopravní podnik výměnu odbavovacího systému. Je zcela nepřijatelné, aby tuto finanční zátěž nesl cestující,“ ohradil se například Jan Řeháček z Klubu přátel Pardubicka.

„Technicky to jinak nejde zařídit. Chápu, že to některé cestující rozčílí a že třeba nebudou vědět, co mají dělat, samozřejmě na tyto situace budeme pamatovat i při revizorských kontrolách. Proces je nastavený tak, abychom cestujícího co nejméně naštvali nebo odradili,“ vysvětlil ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Nejdříve tedy dopravní podnik vymění systémy ve třiceti vozech, které má v depu jako náhradní, takže první dva týdny cestující nic nepoznají. „Pak budou jarní prázdniny, kdy jezdí o poznání méně cestujících. Na přelomu února a března se to otočí a objeví se převážně vozidla s novým odbavovacím systémem. To budou asi tři týdny, kdy se bude muset cestující orientovat, který vůz přijede,“ dodal Pelikán. Vozy budou zvenku viditelně označené, aby cestující už ze zastávky viděli, zda je vůz ve starém nebo novém systému, který jim umožní platit několika různými způsoby.

Například s platební kartou budou moci jet za stejné peníze jako s elektronickou peněženkou, avšak zejména starší lidé nebo školáci platební kartu nemají, takže budou odsouzeni na jinou metodu, která je může vyjít dráž. „Současný systém je 14 let starý, musíme ho už vyměnit. Cestující pak budou moci využít všechny možné varianty, bude možné například platit kartou v mobilu. Tyto technologické vymoženosti se dají dnes už leckde použít a nyní je dostaneme i do hromadné dopravy,“ vysvětlil Pelikán.

Nový odbavovací systém dopravní podnik vyjde na 30 milionů korun. Kompletně funkční pak musí být do poloviny června, aby na něj mohla být čerpána až 25milionová dotace. Montéry ale nečeká vůbec lehký úkol. „Vůz musí do dílen, musí se vytahat stovky metrů kabeláže, která je natahaná tam a zpátky ve všech madlech, tyčích, musí se natáhnout nová, vyměnit palubní počítače, hlásiče a podobně,“ popsal Pelikán jen část postupu.