Příběh solidarity a mezinárodní pomoci na Pardubicku. Ředitel ukrajinské charity Ihor Kozankevič přebírá humanitární pomoc a sdílí zkušenosti z válkou zmítané Ukrajiny.

Otec Ihor Kozankevič na návštěvě Pardubicka. | Foto: Oblastní charita Pardubice

Na Pardubicko tento týden zavítal ředitel Karitasu sambirsko-drohobyčské eparchie (drohobyčské charity) na Ukrajině a zároveň kněz Ihor Kozankevič. Přijel na pozvání Oblastní charity Pardubice, která ukrajinským kolegům dlouhodobě pomáhá dovozem humanitární materiální pomoci.

„Vlastními silami a za pomoci dobrovolníků jsme vypravili desítky misí s potravinami, drogerií, zdravotnickými pomůckami, zdravotnickými přístroji, nábytkem a dalším," uvedl Jan Lohynský z pardubické charity. Pracovníci drohobyčské charity jsou od začátku války na Ukrajině konfrontováni s nutností pomáhat vnitřním uprchlíkům z východu země. V charitním středisku Nazaret pečují také o vojáky s posttraumatickou stresovou poruchou.

Zdroj: Youtube

„Rádi bychom upozornili na to, že blízko nás jsou lidé, kteří se denně musí vypořádávat s úkoly pomoci bližním, které si my ve válkou nezasažené zemi neumíme představit. Spolupráce nejen v celosvětové charitní síti i pomoc obyčejných lidí je pro kolegy na Ukrajině opravdu důležitá," dodal Jan Lohynský.

Ředitel drohobyčské charity Ihor Kozankevič na Pardubicku zavítal například do Domácího hospicu Andělů strážných a do rodinného centra v Holicích či do uprchlického centra Kalyna v Pardubicích. Převzal také humanitární pomoc od Oblastní charity Pardubice, hlavně drogerii, pleny a potraviny. Ve čtvrtek navštíví Odlehčovací služby Červánky. Pátek stráví v Hradci Králové, kde také navštíví oblastní charitu a centrum pro cizince.

Beseda zakončená modlitbou

Ve čtvrtek 16. května se v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích koná beseda o práci drohobyčské Charity, nejen v souvislosti s válkou, zakončená modlitbou za Ukrajinu a za lidi pomáhající potřebným. Začátek je v 17.30 hodin.