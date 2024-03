„V současné době jsme se dostali do první poloviny, kdy první část vysouvaného mostu dosáhla pilíře pod pylonem a nyní nás čekají další výsuny. Z hlediska bezpečnosti bude režim krátkodobých uzavírek, pokud se bude most pohybovat,“ Deníku řekl mostní expert firmy Hochtief, Petr Vítek.

Samotný výsun bude trvat ještě zhruba tři měsíce a poté stavbaři začnou budovat pylon s výškou 48 metrů nad terénem mostovky. Budovaný most se s délkou 257 metrů stane největším svého druhu v zemi.

„Jedná se o výjimečné dílo. Bude to zavěšený most s největším rozpětím v České republice, které je v tuto chvíli v realizaci. Čeká nás osm výsunů po 32 metrů dlouhých taktech s tím, že v tuto chvíli jsou postaveny dvě opěry a je vybudován středový pilíř a další ́ věže, které́ jsou provizorní. Až bude výsun dokončen, tak budou demolovány,“ poznamenal při zahájení výsunu mostovky generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Součástí stavby je i dopravní omezení z kruhového objezdu v Trnové, kde pokračuje další část stavby, a to napojení budoucího severovýchodního obchvatu města. V místě stávající okružní křižovatky vzniká větší nová okružní křižovatka. Napojení přineslo i dopravní komplikace ve formě zavření směru do Ohrazenic a do Trnové. Toto omezení má platit až do 1. června, kdy se ale uzavírka výrazně rozšíří.