Řidičům se v pátek 1. prosince otevřel klíčový most v Pardubicích Doubravicích. Úderem čtvrté hodiny ranní tak mohou řidiči mířící do Lázní Bohdaneč nebo Rybitví přejet po novém mostě, kde stavbaři pokládali finální vrstvu asfaltu a dokončili připojovací pruh.

Frekventovaný most v Doubravicích už je plně průjezdný | Foto: Michal Žampach

Silničáři tu položili finální vrstvy asfaltového krytu a instalovali sloupy trakčního vedení, zábradlí a svodidla. Řidičům tak skončila dvacetikilometrová objížďka, kterou museli tři týdny využít, aby se dostali z centra směrem na Lázně Bohdaneč.

„Přesně 1. prosince ve 4 hodiny ráno pouštíme plný provoz bez jakéhokoliv omezení, a to nejenom MHD a IZS, ale samozřejmě veškerou dopravu,“ Deníku potvrdil Jan Rýdl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Na exprimátora Martina Charváta má mít policie i odposlechy

Nový most, který převádí silnici I/36 přes železniční koridor na Hradec Králové se po otevření rozšířil o připojovací pruh. Výhodu představuje pro řidiče přijíždějící ze směru z Hradce Králové na Lázně Bohdaneč. Napojení na silnici I/36, tak má být plynulejší a nové řešení má přispět i k minimalizaci kolon v tomto místě.

Stavbaři most před třemi týdny úplně uzavřeli, a to jak pro osobní, tak i pro tranzitní dopravu, výjimku měly pouze trolejbusy a autobusy MHD a vozidla Integrovaného záchranného systému. Důvodem uzavírky bylo i napojení nového asfaltového krytu na stávající silnici u Globusu.

VIDEO: Výluka končí, na trať mezi Pardubicemi a Stéblovou už brzy zamíří vlaky

Použitelnost mostu má být minimálně 50 let a konstrukce prostorového rámu s ocelovou hlavní mostovkou, jež zde je umístěna, by měla vydržet až 100 let. Po kompletně novém mostě, který vyšel na 117 milionů korun, už projeli první řidiči. Podle stavbařů má nový most přispět k lepší plynulosti a bezpečnosti dopravy.

„Jezdím tudy do práce a ta uzavírka mě často zdržovala. Konečně se to otevřelo a vypadá to hezky, tak snad to i vydrží,“ řekl pro Deník pan Martin z Trnové.