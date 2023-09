Silničáři dokončují rekonstrukci mostu v Pardubicích Doubravicích. Práce si nyní vyžádaly dopravní omezení. Na začátku týdne to překvapilo řidiče, chodce a cyklisty. Objízdná trasa ale platí pro všechny. Komplikace řidiči musí čekat až do listopadu, čekají je objížďky i semafory.

Dopravní omezení spojená s dokončením rekonstrukce mostu na I/36 v Pardubicích – Doubravicích | Foto: Deník/Nikola Remešová

Přemostění v Doubravicích je hojně využívané osobní automobilovou dopravou mířící do Lázní Bohdaneč nebo až k dálnici D11. Most ale využívá i MHD nebo kamiony mířící do semtínské chemičky. Do této chvíle při stavbě mostu řidiči mířící do centra Pardubic nebo do Lázní Bohdaneč, potažmo na Chlumec nad Cidlinou, počítali jen s minimálním zpožděním, nyní ale stavbaři dopravu značně omezí.

Silničáři, kteří na mostě dokončují jeho rekonstrukci, uzavřou most v několika etapách.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) postupně odstraní mostní provizorium a auta budou moci jezdit po novém mostě. Do té doby ale řidiče čekají dopravní komplikace, ty začaly už tento týden.

Dopravní chaos

Do 24. září bude uzavřen nájezd ze směru od Hradce Králové. Do centra musí řidiči po silničním nadjezdu v Polabinách, odtud zpět na nadjezd u Globusu ve směru Pardubice, centrum. Trasa Hradec Králové – Pardubice, Semtín zůstává beze změny.

Někteří řidiči si stěžovali, že značení bylo špatně viditelné.

„Hned v pondělí mě to hodně zaskočilo, vůbec jsem nevěděl, že se to chystají zavřít. Byl to zmatek, značku jsem neviděl, všichni tu jezdí automaticky,“ přiznal řidič Martin Dlouhý. Omezení na začátku týdne překvapilo i některé cyklisty.

„Ráno tam žádné značky pro objízdnou trasu nebyly, ani jsem nevěděla, jak se na kole mám dostat do práce,“ řekla cyklistka Martina Ulrychová. Někteří řidiči situaci popisovali jako chaos. Uzavírka totiž začala v době, kdy v Pardubicích začali práce na vytížené křižovatce Dašická a Na Drážce.

„Opravdu nechápu, kdo tohle vymyslel. Navíc jsem na mostě už potkala cyklistku, která nemohla jet po stezce, která je zavřená. To už bylo vážně nebezpečné,“ stěžovala si Pardubačka Veronika s tím, že doprava v Pardubicích tento týden kolabovala.

Ředitelství silnic a dálnic následně informovalo o objízdných trasách i na sociálních sítích.

Cyklisté a pěší musí přes Doubravice do podchodu pod kolejemi a po nadchodu do Ohrazenic a zpět na stezku přes Trnovou. Kdo by nechtěl stavbu obcházet, musí použít městskou hromadnou dopravu.

„Vše je značeno, v místě je vyvěšená mapka se zákresem obchůzné trasy. Jinou variantu tato stavba nepřipouští,“ vysvětlilo Ředitelství silnic a dálnic.

Obchůzná trasa pro pěší vede přes Doubravice do podchodu pod ČD dráhou a po nadchodu přes I/37 do Ohrazenic a zpět na stezku přes Trnovou.Zdroj: Deník/Nikola Remešová

Omezení pro pěší potrvá až do konce stavby, tedy do konce listopadu.

V následujícím týdnu budou silničáři pracovat na vytvoření přípojného pruhu a rozšíření silnice, tyto práce ale proběhnou za provozu. V říjnu stavbaři opět uzavřou nájezd ze silnice od Hradce Králové ale pouze na jeden den, a to od 7. do 8. října.

Úplná uzavírka

Následně silničáři ale most uzavřou až do konce listopadu.

V další etapě od 13. listopadu dojde k úplné uzavírce provozu na mostě, tak aby mohli stavbaři napojit nový most na stávající silnici. Dělníci zároveň obnoví asfaltový kryt mostu. Výjimku bude mít pouze městská hromadná doprava a linkové autobusy, ty stavbou projedou kyvadlově.

„Objízdná trasa bude pro veškerou dopravní obsluhu ve směru Pardubice, Semtín vedena ve směru Stéblová po silnici první třídy číslo 37, dále na Staré Ždánice a odtud do Lázní Bohdaneč a Pardubice, Semtín. Dopravní značení, které bude v rozporu s navrženou objízdnou trasou bude zneplatněno. Objízdná trasa je řešena jako obousměrná,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Ve Starých Ždánicích budou provoz řídit semafory. „Důvodem je navýšení provozu a problematické levé odbočení ve směru od Stéblové, odkud bude vedena objízdná trasa,“ vysvětlil krajský odbor dopravy.

Modernizace nadjezdu vyjde na více než 110 milionů korun, první řidiči po novém mostu pojedou v listopadu.