Most kapitána Bartoše čekají opravy. Nově ho hlídají i kamery

Radnice se pustí do drobných oprav mostu kapitána Bartoše, který už po technické stránce není v nejlepší kondici. Firma Chládek a Tintěra, která zvítězila ve výběrovém řízení, opraví most za zhruba 6,4 milionu korun. Most zůstane průjezdný.

Pro vozidla nad 3,5 tuny se uzavře most v ul. Kpt. Bartoše. Výjimku má pouze IZS a MHD. Důvodem je zhoršený technický stav mostu. Z toho důvodu je nutné zde respektovat i max. povolenou rychlost 30 km/h. | Foto: Městská policie Pardubice