Před samotnou stavbou nového mostu město plánuje v místě postavit mostní provizorium, po kterém povede dopravu během stavby. Radnice předpokládala, že provizorium bude do konce roku stát, ale přeložky sítí to můžou zdržet. Nyní se zdá, že se práce protáhnou v řádech měsíců.

„Z projektové dokumentace vyšlo najevo, že bude nutné realizovat přeložku vodovodu a plynovodu. Při zakládání mostního provizoria by teoreticky mohlo dojít k poškození potrubí,“ informoval náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal s tím, že se jedná o jedno z hlavní podvodních potrubí.

„Ačkoliv je to riziko minimální, tak pokud bychom ho připustili, jednali bychom nezodpovědně vůči obyvatelům Polabin,“ dodal Hrabal.

Projektant tak pro město nyní připravuje výstavbu přeložky, která bude součástí stavby dočasného přemostění.

Dopravní omezení

Prozatím tak na řidiče na mostě čekají stále snížená rychlost a omezení. Od září provoz řídí semafory a doprava je vedena pouze jedním jízdním pruhem. Objízdné trasy si museli najít i řidiči MHD, hasiči nebo záchranka.

Stav mostu

Původní mostovka je z roku 1882, za tu dobu most prošel řadou oprav, některé zásahy mu však spíše uškodily. V nedávné době se technický stav mostu opět zhoršil. Podle radnice tak vzhledem k rozsahu poškození všech konstrukčních částí nemá oprava stávající konstrukce smysl.

„Stávající mostní konstrukce je ve velmi špatném technickém stavu, zejména střední podpěry mostu založené v řece nejsou spolehlivé a dostatečně tuhé. Ložiska nosné konstrukce mají omezenou pohyblivost a konstrukce navíc vykazuje výrazné korozní oslabení lokálních částí,“ popsal stav mostu náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal s tím, že jako jediná možná varianta se jeví výstavba zcela nového mostu.

Radnice tak rozhodla, že v místě vyroste mostní provizorium za více než 60 milionů korun. Tak aby místem řidiči mohli projet a ve městě tak nezkolabovala doprava.

Mostní provizorium

Dočasná mostní konstrukce má být maximálně třípólová a upravena i pro trakční vedení a vozy MHD. Mostní provizorium bude připraveno nejen na auta, ale i pro pěší. „Pěší a cyklisté budou užívat stávající lávku vedle původního mostu kpt. Bartoše, a to do doby, než bude most zbourán. Součástí provizoria bude také veřejné osvětlení a koridor pro chodce a kolaře, takže jakmile budou zahájeny bourací práce na stávajícím mostu, budou provizorium využívat také pěší a cyklisté,“ doplnil Hrabal s tím, že stavba provizoria by mohla začít v tomto kalendářním roce.

„Cenově by se náklady spojené se stavbou provizoria měly dle návrhu pohybovat ve výši kolem 60 milionů korun bez DPH,“ informovala mluvčí města Iveta Koubková. Nový most by měl pak přijít na další stovky milionů korun.

Další osud mostu kpt. Bartoše je důležitý také pro Pardubický kraj, který je vlastníkem druhého důležitého mostu v centru města, mostu Pavla Wonky.

Ten čeká také oprava, za více než 170 milionů korun.

„V současné době je jasné, že prioritu má most kpt. Bartoše, protože nelze uzavřít dvě tepny před Labe. Jsme připraveni zahájit rekonstrukci mostu bezprostředně po dokončení osazení provizoria na místo mostu kpt. Bartoše,“ potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.