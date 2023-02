Most kapitána Bartoše čekají opravy. Nově ho hlídají i kamery

Od neděle 5. února bude na mostě kpt. Bartoše zaveden jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací s 30sekudovým intervalem. Průjezd mostu bude navíc zúžen a dopravním značením vymezen tak, aby vozidla projížděla jeho středem. Nadále zde bude omezena hmotnost vozidel, takže na most budou moci vjet pouze vozidla do 3,5 tuny s tím, že v případě MHD a IZS bude od pondělí 6. února maximální možná hmotnost do 12 tun. Mění se i provoz linek městské hromadné dopravy.

Změny v MHD platné od pondělí 6. února



linka 2 – obousměrně vedena mimo Hlavní nádraží. Spoje ve směru od Zámečku pojedou ze zast. Krajský úřad přes zast. Třída Míru a Masarykovo náměstí (st. 1) a dále přes Stavařov na konečnou Polabiny,točna. Spoje ve směru od Polabin pojedou přes Stavařov na zast. Sukova a dále ve své trase.



linka 6 – spoje do a z Rosic budou ze zast. Hlavní nádraží vedeny po objízdné trase ul. Nádražní (silnice I/37) do zast. Rosice,pošta a dále ve své trase



linka 7 – ukončí svou jízdu na zast. Hlavní nádraží



linka 13 – obousměrně vedena mimo Hlavní nádraží. Spoje ve směru od Dubiny pojedou ze zast. Krajský úřad přes zast. Třída Míru a Masarykovo náměstí (st. 1) a dále přes Stavařov a zast. Polabiny,Okrajová na konečnou Ohrazenice,točna. Spoje ve směru od Ohrazenic pojedou přes zast. Polabiny,Sluneční a Stavařov na zast. Sukova a dále ve své trase.



linka 18 – obousměrně vedena po objízdné trase ul. Nádražní do Polabin, zastaví i na zast. Kréta, ze zast. Polabiny,Okrajová dále ve své trase



linka 27 – ve směru ke Zdravotnické škole bude celodenně vedena přes zast. Masarykovo náměstí a Náměstí Republiky (tedy mimo třídu Míru)



linka 99 – ze zast. Hlavní nádraží vedena obousměrně po objízdné trase ul. Nádražní do Polabin, zastaví i na zast. Kréta, ze zast. Polabiny,Okrajová dále ve své trase



Na objízdné trase ulicí Nádražní nebudou spoje obsluhovat zastávku Albert HM.



Zastávky Lidická a kpt. Bartoše budou nově obsluhovány náhradními minibusy v obousměrném provozu hlavní nádraží – Sluneční. Doprava těmito autobusy bude bezplatná a bude se řídit aktuálním jízdní řádem

Na bezpečnost u mostu kpt. Bartoše budou dohlížet strážníci Městské policie Pardubice. „Dopravní situaci a dodržování dopravních omezení zde budou hlídat nejen strážníci, ale také kamerový systém. S motoristy, kteří dočasné dopravní omezení nedodrží, bude neprodleně zahájeno správní řízení, jelikož v tomto případě už se jedná o výrazné porušení bezpečnosti,“ dodává primátor Nadrchal.

Radnice už pracuje na přípravě mostního provizoria, na které bude v rámci výstavby nového mostu převedena veškerá doprava.